Baldur's Gate 3 verkauft bald Merch - und die Fans überschlagen sich mit kreativen Ideen

Nicht mehr lange, dann könnt ihr Merchandise für Baldur's Gate 3 kaufen - dann kann Karlach auch etwas spannenderes anziehen als dieses weiße T-Shirt.

Wollt ihr euch nach einem spannungsgeladenen Abend mit Baldur’s Gate 3 auch an ein Eulenbär-Plüschtier ankuscheln? Dann seid ihr nämlich nicht alleine: Die Nachfrage ist bei Fans offenbar enorm gestiegen, nachdem der Director of Publishing von Larian Studios auf X angekündigt hat, dass an Merchandise gearbeitet wird. Das ist aber bei weitem nicht der einzige Vorschlag der Community.

Wann kommt welches Merch?

Schon nächste Woche soll es losgehen: Kurz vor Weihnachten sollen laut Michael Douse T-Shirts mit dem Logo von Baldur’s Gate 3 auf Larians Webseite erhältlich sein. Für ausgefallenere Produkte müsst ihr euch noch etwas mehr gedulden.

Anfang 2024 soll dann noch mehr Merch in Auftrag gegeben werden - was uns genau erwarten wird, ist noch unklar. Das hat natürlich die kreativen Synapsen der Fans angeregt, die fix ihre Wünsche auf Reddit mitteilten.

Das will die Community kaufen

Besonders häufig findet sich der Wunsch nach einem Eulenbär-Kuscheltier wieder. Ob damit das knuffige Eulenbär-Baby gemeint ist oder doch eine riesige und durchaus tödliche Mutter, formulieren die Fans nicht aus…

Das bleibt aber nicht der einzige Knuddel-Wunsch: Bodypillows unserer Begleiter wären für einige Spieler wohl ein wahr gewordener Traum, besonders Schattenherz als lebensgroßes Kissen ist sehr begehrt. Erwähnenswert ist hier aber auch Karlach als Bodypillow oder Decke, die dann TheSpiffyDude zufolge auch passenderweise mit einer eingebauten Hitze-Funktion kommen sollte.

Es gibt auch Vorschläge für T-Shirt-Sprüche. FailedHumanEqualsMod hätte gerne ein Oberteil mit dem Aufdruck Lae’zel disapproves , während sich robhaswell die ewig wiederholenden Sätze des Hauptcharakters wünscht, wie beispielsweise These boots have seen everything.

Natürlich ist auch die Nachfrage für Figuren und Statuen groß, auch unscheinbares Merchandise wie Gales Ohrring ist gefragt. Die wohl eigenartigste Idee stammt aber nicht von den Spielern, sondern den Entwicklern selbst. Die wollen offenbar unbedingt Wurst mit Larian-Logo anbieten, wie Michael Douse auf X zeigt:

Habt ihr weitere Merchandise-Ideen, die ihr nur zu gerne bei euch zu Hause hättet? Vielleicht ein Karlach-Aufkleber für euren Backofen, ein Astarion-Sparschwein oder doch das unheimliche Artefakt von Schattenherz als Würfel? Vielleicht habt ihr ja auch noch lustige Sprüche in Petto für T-Shirts? Schreibt es uns auf jeden Fall gerne in die Kommentare!