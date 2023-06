Baldur's Gate 3 überrascht mit Gratis-Release: Mini-Rollenspiel erzählt die Vorgeschichte

Es gilt, einen Mordfall aufzuklären - und zwar in Baldur's Gate 3!

Lange ist es nicht mehr hin, bis sich Fans endlich mit Haut und Haaren auf Baldur's Gate 3 stürzen können. Am 31. August 2023 erscheint der Rollenspiel-Koloss von den Larian Studios. Die verbleibende Wartezeit könnt ihr damit verbringen, eure W12-Würfel zu polieren. Ihr habt ab sofort aber auch die Möglichkeit, das Prequel zu Baldur's Gate 3 zu spielen - und zwar gratis!

Blood in Baldur's Gate ist ein Online-Minispiel, das ihr komplett im Browser zockt. Einen Trailer zur Einstimmung gibt es ebenfalls:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Handlung und Spielregeln

Das Geschehen von Blood in Baldur's Gate findet 15 Jahre vor dem Hauptspiel statt. Auf den Straßen der namensgebenden Stadt fließt Blut - zahlreiche Verbrechen versetzen die Bevölkerung in Angst und Schrecken. Wer steckt dahinter? Die Antwort auf diese Frage ist euer Spielziel.

Den Fall löst ihr gemeinsam mit anderen Fans: Blood in Baldur's Gate ist ein reines Community-Gruppenspiel. Wenn ihr daran teilnehmt, erhaltet ihr zwar eine eigene Akte samt Karte von Baldurs Tor, doch eure gefundenen Indizien müsst ihr mit den anderen Spürnasen teilen, um den Fall zu lösen. Dabei basiert das Geschehen auf einem Voting-Prinzip. Ihr stimmt ab, in welchem Bereich der Stadt als nächstes geforscht werden soll, und der Bezirk mit den meisten Stimmen wird am nächsten Tag freigeschaltet.

Insgesamt drei Wochen soll der Spaß gehen und jeden Tag ist mit neuen Hinweisen zu rechnen. Langeweile dürfte also keine aufkommen! Wir wünschen euch viel Spaß, wenn ihr an diesem etwas anderen Kriminalfall teilnehmt!

Sollte euch hingegen weniger der Sinn nach rätseln, sondern mehr nach lesen stehen, müsst ihr keinen Fall lösen, um zum Ziel zu gelangen:

Wie steht ihr zu dieser ungewöhnlichen Aktion rund um Baldur's Gate 3? Würdet ihr euch mehr von solchen Events im Vorfeld einer heißersehnten Veröffentlichung wünschen oder locken euch derlei Möglichkeiten nicht hinter dem Ofen hervor? Nehmt ihr bereits an Blood in Baldur's Gate teil und wenn ja, wie viel Spaß macht es? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!