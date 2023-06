Steam Next: Aktuell könnt ihr 8 enorm vielversprechende Spiele gratis ausprobieren

Das Aufbauspiel Gord, das Adventure The Invincible und das Soulslike Lies of P könnt ihr gerade kostenlos ausprobieren.

Das Steam Next Fest ist immer wieder eine Freude für alle, die gerne neue Spiele entdecken. Regelmäßig können wir hier hunderte kommende Titel kostenlos ausprobieren, unter denen sich oft echte Geheimtipps verbergen. Wir haben euch 8 Spiele herausgesucht, bei denen sich der Download besonders lohnt. Legen wir direkt los:

Lies of P

9:36 Lies of P: In über 9 Minuten wird euch das stylische Soulslike ausführlich erklärt

Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel Release: 19. September 2023 Zur kostenlosen Demo

In Lies of P spielt ihr die zum Mensch gewordene Puppe Pinocchio, die auf der Suche nach ihrem Schöpfer ist. Das ist jedoch deutlich düsterer und ernster, als es klingt. Denn euer Weg führt durch die dem Wahnsinn anheim gefallene Stadt Krat, die von finsteren Gestalten und abscheulichen Monstern bevölkert ist.

Im Soulslike müsst ihr diese Kreaturen in erwartungsgemäß schweren Kämpfen besiegen, könnt aber mit manchen Charakteren auch Gespräche führen und verschiedene Antworten wählen. Letzteres kann sogar das Ende des Spiels beeinflussen.

Shadow Gambit: The Cursed Crew

8:03 Shadow Gambit angespielt - So sieht das nächste Echtzeittaktik-Highlight in Bewegung aus

Genre: Echtzeit-Taktik

Echtzeit-Taktik Release: 17. August 2023 Zur kostenlosen Demo

Shadow Gambit ist das neue Echtzeit-Taktikspiel der Entwickler von Shadow Tactics und Desperados 3. Wie üblich müsst ihr hier mit einer Gruppe Helden unbemerkt feindliche Lager und Festungen infiltrieren und dabei Wachen geschickt ausschalten oder ihnen aus dem Weg gehen. Wir konnten den Titel bereits ausführlich anspielen und sind uns sicher, dass hier ein echtes Highlight wartet.

Statt zu den Samurai oder in den Wilden Westen geht es dieses Mal in eine fantastische Version einer Piraten-Welt. Als Kapitänin stellt ihr eine Crew untoter Seeräuber auf, die gegen böse Inquisitoren kämpft. Euer Feldzug bleibt dabei nicht linear: Zwischen den Missionen ruht ihr euch auf eurem Schiff aus und könnt dann eure Route zum nächsten Ziel festlegen.

Laysara: Summit Kingdom

1:52 Laysara: Summit Kingdom wird eine Städtebau-Sim mit dramatisch guter Aussicht

Genre: Aufbau-Strategie

Aufbau-Strategie Release: 2023 Zur kostenlosen Demo

Laysara entführt euch in ein ungewöhnliches Aufbau-Szenario: In einer von tibetischer und nepalesischer Kultur inspirierten Welt errichtet ihr Städte an den steilen Hängen riesiger Berge. Wie ihr auch im Trailer sehen könnt, sieht das Aufbauspiel ziemlich beeindruckend aus. Géraldine freut sich deshalb schon besonders auf das Aufbauspiel.

Spielerisch erwarten euch besondere Herausforderungen. So müsst ihr euch etwa vor der Gefahr zerstörerischer Lawinen schützen, die ganze Stadtviertel auslöschen können. Außerdem müsst ihr Ressourcen und Waren über steile Felswände transportieren. Am Ende errichtet ihr einen monumentalen Tempel auf der Spitze des Berges.

The Invincible

1:47 The Invincible: Im neuen Story-Trailer geht es dramatisch zu

Genre: Adventure

Adventure Release: 2023 Zur kostenlosen Demo

The Invincible erzählt eine außergewöhnliche SciFi-Story auf der Grundlage des gleichnamigen Romans von Stanislaw Lem. Als Astronautin auf einem fremden Planeten müsst ihr eure verlorenen Crew-Mitglieder finden und der Ursache ihres Verschwindens nachgehen.

Das Weltraum-Abenteuer zeichnet sich durch seinen einzigartigen Stil aus, der an die Vorstellungen der 50er- und 60er-Jahre angelehnt ist. Peter durfte Invincible bereits anspielen und war davon begeistert, wie intensiv sich Invincible anfühlt. In seiner Preview beschreibt er das Spiel als eine Art Weltraum-Firewatch .

Station to Station

1:07 Aquarium mit Zügen: Station to Station ist das wohl prächtigste Aufbauspiel 2023

Genre: Aufbau-Strategie

Aufbau-Strategie Release: 2023 Zur kostenlosen Demo

Aufbau-Strategie mit Zügen kann nie ganz falsch sein. Station to Station lässt euch in wunderschön beleuchteten Pixel-Welten Eisenbahnstrecken errichten. Ziel ist es, Produktionsgebäude miteinander zu verbinden und Städte mit Waren zu versorgen.

Die Gebäude werden dabei vom Spiel in der Landschaft platziert und eure Aufgabe ist es dann, sie möglichst effizient und kostengünstig an die Eisenbahn anzuschließen. Dabei könnt ihr nicht nur Bahnhöfe und Gleise platzieren, sondern auch zielgerichtet Boni einsetzen, die bestimmte Aktionen günstiger machen oder eure Profite erhöhen.

Viewfinder

3:26 Das Rätsel-Adventure Viewfinder zeigt euch im neuen Trailer mehr vom innovativen Gameplay

Genre: Adventure/Puzzlespiel

Adventure/Puzzlespiel Release: 18. Juli 2023 Zur kostenlosen Demo

Viewfinder zeichnet sich in erster Linie durch seine einzigartige Spielmechanik aus: Ihr könnt hier Fotos von bestimmten Levelabschnitten machen und diese dann auf beliebige Weise wieder in der Welt materialisieren lassen, um Hindernisse zu überwinden und in neue Gebiete zu gelangen.

Wie das funktioniert, seht ihr euch am besten im Trailer an - Bilder sind hier besser geeignet als Worte. Viewfinder lässt euch darüber hinaus eine farbenfrohe und rätselhafte Welt aus schwebenden Plattformen erkunden, in der euch Bilder, Texte und Sprachaufnahmen mehr über die Geschichte verraten. Wollt ihr mehr zu dem Abenteuer erfahren dann lasst euch von Peter erklären, warum er so begeistert ist.

Gord

17:05 Gord: Wir bauen 17 Minuten lang unser allererstes Lager auf

Genre: Aufbau-Strategie

Aufbau-Strategie Release: 2023 Zur kostenlosen Demo

Was passiert, wenn man ein Aufbauspiel mit einer düsteren Fantasywelt à la The Witcher kombiniert? Das wollten die Entwickler von Gord herausfinden. Im Auftrag eines fernen Königs errichten wir hier ein Dorf mitten in einem dunklen Wald, in dem es vor Monstern nur so wimmelt.

Das Besondere: Gord spielt sich mehr wie ein von slawischer Mythologie inspiriertes Story-Spiel und lässt euch spannende Abenteuer erleben, weshalb es für Fabiano das Aufbauspiel für Witcher-Fans ist. Im Verlauf der Kampagne trefft ihr hier auf verschidene Charaktere, erledigt Missionen und kämpft gegen wilde Tiere und Monster.

Steamworld Build

0:50 Der Wuselfaktor im Trailer zum neuen Aufbauspiel SteamWorld Build ist fantastisch

Genre: Aufbau-Strategie

Aufbau-Strategie Release: 2023 Zur kostenlosen Demo

Das Aufbauspiel Steamworld Build setzt auf ein Steampunk-Szenario mit Western-Elementen. Ihr errichtet hier eine Stadt rund um einen verlassenen Bahnhof und siedelt erst Arbeiter und dann auch wohlhabendere Bevölkerungsschichten an. Parallel erkundet ihr im Untergrund eine Mine, befreit sie von Gegnern und baut dort wertvolle Rohstoffe ab.

Wegen seiner Einteilung in Stadt und Mine bezeichnen wir den Titel in unserer Preview als Mischung aus Anno und Dungeon Keeper. Dort erwies sich das Aufbauspiel als wenig herausfordernd, machte aber dennoch eine Menge Spaß.

Ist bei unseren Empfehlungen auch ein Spiel für euch dabei, oder gefällt euch keiner der Titel? Habt ihr vielleicht schon die ein oder andere Demo gespielt? Oder könnt ihr ganz andere Spiele beim Steam Next Fest empfehlen? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!