Baldur's Gate 3: Der neue Hotfix ist da und bringt euch ein super nützliches Feature

Neuer Patch, neue umfangreiche Release Notes - ihr kennt das Spiel ja bei Baldur's Gate 3.

Weihnachten ist zwar vorüber, dennoch beschenkt euch Larian weiterhin - und zwar in Form von neuen Updates für ihr Rollenspiel-Epos Baldur's Gate 3. Frisch erschienen ist jetzt Hotfix #16, der in Sachen Umfang wieder sehr imposant ist.

Auch ein komplett neues Feature ist enthalten. Statt nur Bugs zu fixen, wird das Rollenspiel ab sofort in einer wichtigen Hinsicht deutlich komfortabler. Und wenn ihr gerade viel Zeit und Leselust habt, wisst ihr ja, wo ihr die vollständigen Patch Notes findet: wie immer auf Seite 2!

Endlich kein Horten von Items mehr

Kennt ihr das auch? Aus Furcht, ein wichtiges Quest-Item im richtigen Moment nicht zur Hand zu haben, legt ihr es nicht ab, sondern hortet es einfach bei einem eurer aktiven Gruppenmitglieder. Irgendwann ächzen die Helden dann bereits unter der Last der ganzen Items.

Damit ist jetzt Schluss! Dank Hotfix #16 dürft ihr nun auf viele Quest-relevante Items auch dann zugreifen, wenn sie sich im Inventar inaktiver, im Camp wartender Charaktere befinden.

Wegpunkte : Ab sofort werden Wegpunkte in Kategorien sortiert, was für mehr Übersicht sorgt.

: Ab sofort werden Wegpunkte in Kategorien sortiert, was für mehr Übersicht sorgt. Knutschen mit Gale : Ab sofort wird Gale in seinem Dialog nicht mehr abrupt unterbrochen, wenn ihr ihn um einen Kuss bittet - wie romantisch!

: Ab sofort wird Gale in seinem Dialog nicht mehr abrupt unterbrochen, wenn ihr ihn um einen Kuss bittet - wie romantisch! Pixelmatsch : Ab sofort sollen keine niedrig aufgelösten Texturen mehr mit zunehmender Spieldauer auftreten.

: Ab sofort sollen keine niedrig aufgelösten Texturen mehr mit zunehmender Spieldauer auftreten. Bugs? Welche Bugs? Natürlich geht es auch wieder zahlreichen kleineren und größeren Fehlern an den digitalen Kragen.

Die vollständigen Patch Notes gibt es auf der nächsten Seite. Wenn ihr stattdessen lieber andere traurige, witzige oder anderweitig spannende Abenteuer aus der Welt von Baldur's Gate 3 erzählt bekommen wollt, haben wir hier das Richtige für euch:

Was sagt ihr zum neuen Hotfix für Baldur's Gate 3? Habt ihr beim Überfliegen der langen Patch Notes mehrmals gejubelt oder hättet ihr euch andere Verbesserungen erhofft? Welche Baustellen des Rollenspiels sollten eurer Ansicht nach als nächstes angegangen werden? Wir sind gespannt auf eure Meinung, also schreibt sie uns gerne in die Kommentare!