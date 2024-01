Jemand hat Baldur's Gate 3 in seiner schwersten Version in 23 Minuten durchgespielt

Die Stadt von Baldur's Gate 3 seht ihr normalerweise erst nach einigen Stunden Spielzeit.

Wer will, kann mit Baldur's Gate 3 jede Menge Zeit verbringen: Ein Durchlauf kann bis zu 200 Stunden dauern und der Wiederspielwert des Rollenspiels ist gigantisch. Speedrunner wie der YouTuber Chronos haben es sich dagegen zur Aufgabe gemacht, das Spiel möglichst schnell abzuschließen. Nun gibt es einen neuen Rekord zu bewundern.

22 Minuten und 54 Sekunden

So lange, beziehungsweise kurz dauerte es, bis Chronos in seinem neuesten Anlauf die Credits von Baldur's Gate 3 sieht. Dabei wählt er nicht einmal den kürzesten Weg, und schließt die Story schon in Akt 2 mit einem versteckten Ende ab. Stattdessen spielt Chronos bis zum richtigen Ende von Akt 3, wie ihr in seinem Video sehen könnt:

Außerdem macht es sich der YouTuber noch ein bisschen schwieriger, indem er den Honour Mode , also den höchsten Schwierigkeitsgrad des Spiels auswählt. Hier endet das Spiel, wenn eure gesamte Gruppe stirbt und die Bosskämpfe sind deutlich knackiger.

Doch wie kann Chronos das Rollenspiel überhaupt so schnell beenden? Dafür sind natürlich zahlreiche Tricks notwendig, die etwa auf herkömmliche Art unerreichbare Abkürzungen zugänglich machen. Es beginnt allerdings mit einem ganz legalen Zauber: Durch Sprung verbessern hüpft der YouTuber mit riesigen Sätzen quer über die Karte, und kann sogar ganze Spielabschnitte überspringen.

Andere Tricks sind dagegen etwas komplizierter: So wird etwa Shadowheart getötet und in eine Kiste gesteckt. Ein Glitch erlaubt es, die Kiste in das Gebiet eines wichtigen Bosskampfes zu werfen, wo sie zerbricht und einen Dialog triggert. So wird ein Großteil der Story übersprungen. Anderen Gegnern geht Chronos geschickt aus dem Weg, um zeitraubende Kämpfe zu vermeiden.

Angesichts dieses Einfallsreichtums zeigen sich viele Zuschauerinnen und Zuschauer verblüfft. So schreibt etwa Shrek420 unter dem Video:

Was für eine Legende. Ich brauche alleine 20 Minuten, um meinen Charakter zu erstellen.