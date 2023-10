Baldur's Gate 3: Hotfix 9 ist da und hat zwei sehr coole Änderungen im Gepäck

Larian liefert weiterhin fleißig Softwareflicken für den Rollenspiel-Hit nach.

Wie macht man ein ohnehin fast schon makelloses Rollenspiel noch eine Spur besser? Fragt mal Larian, denn die wissen offenbar, wie es geht. Schließlich haben sie jüngst Hotfix 9 für Baldur's Gate 3 veröffentlicht und jetzt ratet mal, was er an Neuerungen und Bugfixes bringt?!

Na gut, das ist unfair, schließlich seid ihr keine Hellseher. Aber ihr seid GameStar-User, also seid ihr schlau. Denn wir haben natürlich die vollständigen Patchnotes sowie die beiden Highlights des Updates für euch parat. Wer mag, kann sich schonmal mit dem Tweet von Larian spoilern, aber trotzdem weiterlesen, ok?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Mehr Anpassung für Mietlinge

Gleich vorab: Wir haben die Patchnotes nicht wie sonst üblich auf eine separate Seite dieses Artikels gepackt, denn so umfangreich fallen sie nun mal wirklich nicht aus. Dennoch gibt es zwei Besonderheiten in Hotfix 9, die es verdient haben, im Rampenlicht zu stehen:

Anpassungen für Mietlinge: Nein, wir meinen nicht eure Nachbarn, sondern die NPCs, die ihr im Laufe eures 800 Stunden dauernden Abenteuers anheuern könnt. Bislang war deren Optik festgelegt, nun könnt ihr sie ebenfalls visuell an eure Vorstellungen anpassen.

Nein, wir meinen nicht eure Nachbarn, sondern die NPCs, die ihr im Laufe eures 800 Stunden dauernden Abenteuers anheuern könnt. Bislang war deren Optik festgelegt, nun könnt ihr sie ebenfalls visuell an eure Vorstellungen anpassen. Änderung eues Namens: Ab sofort könnt ihr den Namen eurer Helden- oder Schurkenfigur auch nachträglich im Spiel ändern. Ideal vor allem für Menschen, die das Rollenspiel wirklich intensiv als … nun ja, Rollenspiel erleben möchten.

1:35:26 Starfield vs. Baldur's Gate 3: Das Rollenspiel-Duell des Jahres

Die vollständigen Patchnotes von Hotfix 9

Wer mag, kann sich jetzt noch die komplette Liste an Änderungen durchlesen. Seid bitte gewarnt: Hier versteckt sich zumindest ein story-relevanter Spoiler, den wir für euch kursiv formatiert haben, damit ihr ihn überspringen könnt.

You can now use the Magic Mirror on hirelings.

You can now change your name through the Magic Mirror.

Fixed a rare crash that could occur when unloading or quickloading a game.

Fixed an issue causing GPU crashes on PS5 Vulkan.

Fixed the Guardian Statue repeatedly falling into a chasm, causing the server to stall.

Fixed a splitscreen issue on PS5 that could cause a black screen when listening in on a dialogue.

Fixed unpreparing spells not removing their buffs if the spell was upcasted.

Fixed buffs being removed by unpreparing spells if the buff came from a different source (e.g. a scroll).

Fixed some character positions and animations breaking if you skip lines in certain dialogues.

Fixed the previews not working correctly in the Accessibility options.

Fixed an issue causing Minthara's romance to unreliably trigger.

Fixed Minthara's dialogue after you kill Orin not triggering properly when you talk to her.

Fixed the Adamantine Splint Armour sometimes making your legs transparent.

Fixed a geometry stretching bug introduced in Hotfix 8 on Vulkan.

Fixed characters showing up in their underwear in some intimate scenes even if you have nudity enabled.

Fixed Feign Death causing an infinite leave–join combat loop in certain circumstances.

Fixed prices in dialogues not displaying correctly in savegames that were made while the price was on screen.

Optimised the line-of-sight system for entities with no sight range, like items.

Gefallen euch die beiden großen Neuerungen von Hotfix 9 oder hätten auf eurer persönlichen Wunschliste ganz andere Aspekte des Rollenspiels gestanden, die dringend verbessert werden sollten? Wie viele Stunden habt ihr inzwischen an der Schwertküste verbracht? Lasst mal hören, was ihr so auf der Uhr habt, also schreibt uns eure Antworten gerne in die Kommentare!