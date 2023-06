Baldur's Gate 3: Mit so vielen neuen Inhalten zum Release hat niemand gerechnet

Baldur's Gate 3 kommt nicht nur früher, sondern auch mit vielen neuen Inhalten.

Baldur's Gate 3 haut gerade einen Überraschungsangriff nach dem nächsten raus! Nicht nur kündigte das Entwicklungsstudio Larian an, dass das Rollenspiel völlig unerwartet früher erscheint, als eigentlich gedacht - nein, auch die Menge an Neuerungen zum vollwertigen Release erscheint grotesk.

In einem neuen Community-Update ließ Larian die Hosen runter und kündigte an, welche neuen Inhalte zum Release am 3. August noch hinzukommen und auch, wie umfangreich das Spiel insgesamt wird.

Neue Klassen und Völker

Schon jetzt habt ihr in Baldur's Gate 3 eine große Auswahl an spielbaren Völkern und Klassen, aus denen ihr euch einen Charakter zimmern dürft. Nach dem Early Access wird die Auswahl nochmal deutlich größer. Larian hat immerhin eine komplett neue Klasse, jede Menge Unterklassen und zwei neue Völker angekündigt.

Neue Völker:

Halbork : Die Mischung aus Menschen und Orks verfügt über große körperliche Möglichkeiten. Sie hauen besonders feste zu und stecken viel ein.

: Die Mischung aus Menschen und Orks verfügt über große körperliche Möglichkeiten. Sie hauen besonders feste zu und stecken viel ein. Dragonborn: Hünenhafte Echsenmenschen, die von Drachen verschiedener Farbe abstammen. Je nach Abstammung habt ihr andere Resistenzen und einen anderen Feuerodem. Insgesamt gibt es 10 verschiedene Abstammungen.

Neue Klassen:

Mönch: Diese meist waffenlosen Nahkämpfer sind perfekte Kampfkünstler, die mithilfe von Ki nahezu magische Kräfte entwickeln. Der Mönch hat drei Unterklassen - Offene Hand, Schatten und Vier Elemente.

Mit diesen Ergänzung stehen euch zum Release ganze 11 Völker und 31 Untervölker zur Verfügung. Außerdem habt ihr die Wahl aus 12 Klassen mit 46 Unterklassen. Es wurden also noch jede Menge neue Unterklassen für bereits existente Klassen angekündigt. Dazu gehören:

Druide Sporen-Druide

Waldläufer Gloom Stalker

Kämpfer Champion

Schurke Assassine

Zauberer Sturmzauberei

Barde Schwertbarde

Hexenmeister Archfey

Paladin Rache

Kleriker Wissen Natur Sturm Krieg

Magier Beschwörung Hellsehen Verzaubern Nekromantie Illusion Verwandlung



Umfangreicher als Der Herr der Ringe und Game of Thrones

Bereits im Early Access könnt ihr dutzende Stunden verbringen, sofern ihr den 1. Akt komplettieren wollt. Zum Release wartet aber noch eine Menge weiterer Content auf euch. Wie Larian ankündigt, soll das komplette Spiel 174 Stunden reine Cinematics aufweisen, was doppelt so lang ist, wie alle Staffeln Game of Thrones kombiniert. Außerdem gibt es so viele Dialog-Texte, dass ihr auch dreimal die komplette Herr-der-Ringe-Trilogie durchlesen könntet.

Das heißt natürlich nicht, dass ihr in eurem Durchgang exakt 174 Stunden Cutscenes seht. Baldur's Gate 3 bietet aber eben auch viele alternative Gespräche und Wege, da kommt einiges zusammen. Es wird zusätzlich noch viel mehr Levelstufen, Zauber und weiteren Kram geben. Hier eine Übersicht:

Das Hauptspiel bietet insgesamt 12 Levelstufen, mit allen darin enthaltenen Zaubern und Fähigkeiten.

Es wurde eine neue Begleiterin angekündigt, die Tiefling-Barbarin Karlach. Insgesamt sind damit 10 Begleiter bestätigt, 6 sechs davon könnt ihr auch als euren Charakter wählen.

Es kommen 22 neue Talente ins Spiel, darunter Schauspieler oder Glückspilz. Insgesamt gibt es zum Release 37 solcher Feats.

51 weitere Zauber werden zum Release dem Spiel hinzugefügt. Insgesamt gibt es dann über 600 Zauber.

Zwei weitere Schwierigkeitsgrade sollen ins Spiel kommen. Story Mode, wenn ihr es eher einfach angeht und Hardcore Mode, wenn ihr selbst von einem Goblin umgelegt werden wollt.

Am 7. Juli veranstaltet Larian einen vermutlich finalen Panel from Hell -Stream vor dem Release, in dem viele der genannten Neuerungen nochmal ganz genau beleuchtet werden.

Was ist eure Meinung zu all diesen Ankündigungen? Seid ihr davon überrascht, wie viele neue Inhalte jetzt wirklich noch ins Spiel kommen und habt ihr die ganze Zeit damit gerechnet? Schreibt es in die Kommentare!