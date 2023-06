Sowas hört man selten: Baldur's Gate 3 kommt viel früher raus als gedacht!

Bereits in ein paar Wochen erscheint die finale Version von Baldur's Gate 3.

Wer hat an der Uhr gedreht? Normalerweise leben wir in einem Zeitalter der konstanten Verschiebungen, sofern wir Glück haben. Die Regel scheint 2022 und 2023 eher ein verbuggter Release zu sein, der dann über Wochen beim Kunden reift. Im Fall von Baldur's Gate 3 gibt's hingegen die Ausnahme von der Ausnahme: Das Spiel erscheint nicht nur pünktlich, sondern sogar früher!

Wie die Entwickler per Pressemitteilung kommunizieren, erscheint die Vollversion von Baldur's Gate 3 bereits am 3. August 2023, statt am ursprünglich festgesetzten 31. August. Also satte vier Wochen früher. Und das dürfte unseren Experten Peter Bathge zumindest ein bisschen weniger am Release von Baldur's Gate 3 verzweifeln lassen.

Für die PS5-Fassung gelten übrigens andere Regeln: Hier verspätet sich der Release um ein paar Tage auf den 6. September 2023, weil die Devs nach eigenen Angaben nur so ihrem qualitativen Anspruch gerecht werden können. So die Pressemitteilung:

Wir waren schon immer ein Studio, das darauf abzielt, auf so vielen Plattformen wie

möglich zu erscheinen, und zwar in der Reihenfolge der Bereitschaft. Außerdem haben

wir auf jeder Plattform, auf der wir erschienen sind, die höchstmögliche Qualität

angestrebt. Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir 60 FPS auf PlayStation 5

erreichen, was angesichts des Umfangs und der Tiefe von Baldur’s Gate 3

bemerkenswert ist. Das Spiel bietet über 170 Stunden an Filmsequenzen – mehr als

doppelt so lang wie Game of Thrones und mehr als dreimal so viele Dialoge wie die

drei Herr der Ringe-Romane zusammen. Es ist ein riesiges, umfangreiches Spiel, das

D&D wirklich zum Leben erweckt, inklusive Multiplayer- und Split-Screen-Koop-

Modus, und das in einem Umfang, der etwa viermal so groß ist wie der unseres vorherigen Spiels Divinity: Original Sin 2.

Eine technische Messlatte zu erreichen, die unseren Design-Ambitionen entspricht,

fühlte sich wie der richtige Schritt an, während das Zurückhalten der PC-Version – als

wir wussten, dass wir bereit sein würden – sich wie der falsche Schritt in einem so

vollen Veröffentlichungszeitraum anfühlte.

Michael Douse, Director of Publishing, Larian