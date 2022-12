Paladin in Baldur's Gate 3: Vom Langweiler zum Chaoten in drei Schritten

Es geht voran in Baldur's Gate 3: Mit dem Paladin feiert eine weitere altbekannte Klasse aus Dungeons & Dragons ihren Einzug ins große Rollenspiel der Larian Studios. Aber das Bild vom Streiter für Recht und Ordnung, das viele mit dem Paladin assoziieren, könnt ihr in D&D (und ab Patch 9 auch in Baldur's Gate 3) komplett auf den Kopf stellen.

Auf einem neuen Panel from Hell, einer öffentlichen Präsentation neuer Update-Features, hat Larian-Chef Swen Vincke den Paladin vorgestellt, der noch im Dezember seinen Weg in den Early Access des Spiels findet. Zuletzt kam der Barde hinzu, mit dem Paladin steht der Zähler nun bei elf Professionen vor dem Release im August 2023.

Einen kleinen Ausblick auf die Fähigkeiten des Gotteskriegers liefert bereits der packende Story-Trailer, der bei Fabiano sowohl große Hoffnungen als auch Ängste weckt:

2:17 Baldur's Gate 3: Enthüllt im Trailer seinen Release-Monat und zeigt einen alten Bekannten

Spoilerwarnung

Der folgende Absatz bis zur nächsten Zwischenüberschrift enthält Spoiler für Mechaniken und einen Nebencharakter in Baldur's Gate 3, die ihr vielleicht lieber selbst entdecken möchtet. Wir verraten dabei nichts über die Story an sich. Aber falls ihr zum Release im August gerne komplett überrascht werden wollt, solltet ihr besser weiter scrollen.



Was macht den Paladin in Baldur's Gate 3 besonders?

Wenn ihr euch zu Spielbeginn für die Klasse des Paladins entscheidet, wählt ihr aus zwei Ordensstrukturen, die einem von zwei unterschiedlichen Gelübden folgen: dem der Hingabe oder dem der Alten.

In beiden Fällen schwört der Paladin, bestimmte moralische Grundsätze zu befolgen, also entweder der Gerechtigkeit zu dienen und nichts Böses zu tun (der typisch rechtschaffen-gute Paladin) oder die Natur zu beschützen und niemals einem friedlichen Tier Leid anzutun.

Das ist der erste Schritt.

Im Spiel kann dann eine eurer Entscheidungen folgenschwere Konsequenzen auf den weiteren Verlauf eurer Paladin-Karriere haben. Wenn ihr nämlich bewusst oder unbewusst gegen die Glaubensgrundsätze eures Ordens verstoßt, wird eine ominöse Nachricht eingeblendet: »In eurem Lager wartet jemand auf euch.«

In der Präsentation ließ Chefentwickler Swen Vincke etwa seinen der Natur verpflichteten Paladin ein wehrloses Eulenbär-Baby abschlachten, eine abscheuliche Tat.

Das ist der zweite Schritt.

Im Camp angekommen, wo eure Heldengruppe in Baldur's Gate 3 rastet, miteinander am Lagerfeuer quatscht und als Zauberwirker neue Kräfte sammelt, seht ihr nun also einen mysteriösen Fremden herumstehen.

Dabei handelt es sich um Oathbreaker (deutsch: Schwurbrecher), den allerersten Paladin, der sich von seinem Gelübde losgesagt hat und zu einer Art dämonischen Todesritter geworden ist, der seine Nachfolger auf den rechten (oder schiefen, je nachdem) Pfad führt.

Im Dialog mit Oathbreaker müsst ihr euch entscheiden: Seht ihr das Ganze eher als Fauxpas und Missverständnis, dann bekommt ihr noch einmal eine Chance, euren Schwur zu erneuern und Oathbringer zum Teufel zu jagen. Oder ihr wechselt auf die Seite der Schwurbrecher und euer Paladin verwandelt sich in eine neue Subklasse, die beim Spielstart nicht auswählbar ist.

Das ist der dritte und letzte Schritt.

Als Schwurbrecher habt ihr Zugriff auf spezielle dämonische Fähigkeiten, könnt unter anderem Untote kommandieren und Gegnern leicht Furcht einflößen, aber auch direkt magischen Schaden austeilen, etwa mit »Höllischer Tadel«: Wann immer der Paladin Prügel bezieht, besteht eine Chance, dass er bei seinem Peiniger im Austausch bis zu 20 Punkte Feuerschaden verursacht.

Oder ihr spielt als stinknormaler Paladin, der hat schließlich auch einige Talente: Er kann mit einer Reihe von heiligen Schlägen nicht nur Verheerung auch bei übernatürlichen Feinden anrichten, sondern seine Waffe durch einen Segensspruch in einen wahren göttlichen Rächer verwandeln, Feinde auf sich ziehen oder ihnen Kommandos geben, denen sie nur mit einem Rettungswurf widerstehen können.

Genau diese Komplexität und Wahlfreiheit hat unsere Autorin Gloria schon im Early Access mehr begeistert als viele andere aktuelle Rollenspiele:

Was bringt Patch 9 sonst noch?

Abseits des Paladins wird das neunte Update für den Early Access von Baldur's Gate 3 auch die Levelgrenze anheben. Eure Charaktere können nunmehr auf Stufe 5 aufsteigen. Damit werden endlich auch Level-3-Zauber freigeschaltet, etwa der Feuerball, das Herbeirufen von Skeletten oder die Glyphen, die ihr wie magische Fallen auf den Schlachtfeldern platzieren könnt.

Spielmechanisch neu ist noch das sogenannte Reaction-System: In den rundenbasierten Gefechten zeigt euch das Spiel nach Ausführung einer Aktion jetzt manchmal zusätzliche Möglichkeiten an, bevor es zum nächsten Kampfteilnehmer springt.

Denn es kann sein, dass ihr durch eine bestimmte Angriffskombination oder einen Statuseffekte die Wahl habt, ob ihr einen Schlag noch mit einer zusätzlichen Fähigkeit verstärken wollt. Dies zeigt euch das Spiel anhand eines kleinen Icons an, dort werden im Mouseover-Text auch die Kosten dafür aufgelistet. Im Beispiel war das ein Level-1-Zauberslot: Ihr verbraucht also das Äquivalent von Mana im Spiel, um eine Extraaktion auszuführen und etwa mehr Schaden zu verursachen. Oder ihr verzichtet darauf.

Baldur's Gate 3 gibt's aktuell im Early Access für 60 Euro bei Steam und GOG.com zu kaufen. Die Vollversion erscheint im August 2023.