Achtung: Ihr könnt Baldur's Gate 3 falsch installieren und das kann schwere Folgen haben

Gebt Bugs so wenige Chancen wie möglich, euer erstes Spielerlebnis mit Baldur's Gate 3 zu trüben.

Baldur's Gate 3 öffnet am 3. August 2023 seine Pforten für euch. Aber bevor ihr voller Vorfreude auf den Installieren-Button klickt, haben die Entwickler mehrere wichtige Hinweise für euch.

Einen Preload bietet Baldur’s Gate 3 nicht, ihr könnt also erst mit der Installation loslegen, sobald das Spiel erscheint (17 Uhr in Deutschland). Wenn ihr jetzt denkt: »Ich bin schlau und installiere jetzt noch schnell den Early Access, das spart mir bestimmt Download-Zeit« - lest unbedingt erst Larians Kommentare zur Installation!

Das solltet ihr vor der Installation dringend beachten

Falls ihr den Early Access installiert habt, solltet ihr laut Larian ausdrücklich nicht einfach die finale Version »drauf installieren«. Stattdessen empfehlen sie euch dringend, erst eure kompletten Spielstände zu löschen und dann die Early-Access-Version von eurer Festplatte zu werfen. Eure Savegames können nicht übertragen werden, weil das fertige Spiel sich zu stark unterscheidet.

Falls ihr noch alte Spielstände auf dem Rechner habt, kann es zu Konflikten zwischen diesen und den neu installierten Dateien kommen, warnen die Entwickler. Das kann zum Beispiel zu Bugs führen oder im nervigsten Fall dazu, dass ihr nochmal alles deinstallieren und neu herunterladen müsst. Unangenehm, bei einer Download-Größe von gut 80 GB.

Da das Spiel sowieso komplett neu installiert wird, spart ihr euch nichts, wenn ihr jetzt die Early-Access-Version runterladet. Ihr riskiert damit aber Probleme, also raten wir euch davon ab.

Wie deinstalliere ich die alten Spielstände? Ihr müsst dazu in »App Data – Lokal – Larian Studios« den Ordner »Baldur’s Gate 3« finden. Diesen Ordner könnt ihr entweder komplett löschen oder die einzelnen Saves entfernen.

Ebenfalls sehr wichtig: Solltet ihr Mods für Baldur’s Gate 3 Early Access installiert haben, müsst ihr sie alle ebenfalls von der Festplatte werfen und sicherstellen, dass sie nicht automatisch wieder heruntergeladen werden! Es kann sonst zu schweren Bugs kommen.

Wartet ab, bis die Mod-Ersteller ihre Programme für die 1.0-Version aktualisiert haben, bevor ihr neue Zusatzinhalte installiert. Erfahrungsgemäß ist die Modding-Community schnell damit, aber da sich die Release-Version teils stark vom Early Access unterscheiden soll, kann es trotzdem ein bisschen dauern. Aber hey, im Grundspiel stecken ja schon 100 Stunden und mehr pro Durchgang, damit seid ihr sicher erstmal beschäftigt.

Ihr braucht für die fertige Version von Baldur’s Gate 3 außerdem zwingend eine SSD-Festplatte. Die HDD, die für den Early Access noch gereicht hat, wird die 1.0-Version nicht stemmen können – oder zumindest nicht ohne große Probleme.

Habt ihr Baldur's Gate 3 schon im Early Access gespielt? Fällt es euch schwer, euch von den alten Spielständen zu trennen oder freut ihr euch, endlich ins fertige und viel größere Abenteuer aufzubrechen? Oder seid ihr standhaft geblieben und fangt erst zum Startschuss mit dem Rollenspiel an? Wir sind gespannt, in den Kommentaren von euch zu lesen.