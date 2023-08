In Baldur's Gate 3 ärgern sich Fans gerade über den Koop-Modus, das steckt dahinter

Baldur's Gate 3 wird zwar begeistert gespielt, aber Ärgernisse gibt es auch hier.

Dass für fast alle Fans und Kritiker Baldur's Gate 3 ein außerordentlich gutes Spiel geworden ist, habt ihr inzwischen höchstwahrscheinlich mitbekommen. Doch natürlich gibt es trotz dem erfolgreichen Release auch hier das ein oder andere Problem. Für viel Ärger bei den Fans sorgt etwa eine überraschende Koop-Beschränkung, von der bisher nicht klar ist, ob sie Bug oder verwirrendes Feature ist.

Eine böse Überraschung

Falls ihr vorhattet, während einer Singleplayer-Kampagne einmal den Koop-Modus auszuprobieren, solltet ihr unbedingt wissen, was auf euch zukommt. Andernfalls wartet eine ziemlich unangenehme Überraschung auf euch, die euch im schlimmsten Fall gehörig den Spaß verdirbt.

Tritt nämlich ein Freund oder eine Freundin eurem Spiel bei, muss er immer einen selbsterstellten Charakter mitbringen, der dann einen Platz in eurer Gruppe besetzt. So weit, so verständlich. Wollt ihr jedoch nach kurzer Zeit alleine weiterspielen, ist es nicht mehr möglich, den Charakter des Mitspielers aus der Party zu entfernen.

Das bedeutet, dass ihr mit ihm in der Gruppe weiterspielen müsst, und sein Platz etwa nicht von einem Origin-Charakter genutzt werden kann. Im schlimmsten Fall müsst ihr so auf eine Menge Quests und Dialoge verzichten.

Keine Lösung in Sicht

Aktuell ist noch nicht ganz klar, ob es sich dabei um einen Fehler seitens der Entwickler, oder ein beabsichtigtes Feature handelt. Außerdem wurde noch keine Lösung für das Problem gefunden. Fans versuchten etwa, den Charakter absichtlich sterben zu lassen. Das führte aber nur dazu, dass dann seine Leiche den Platz in der Gruppe blockierte.

Auf Reddit ärgern sich viele Spielerinnen und Spieler über die seltsame Einschränkung im Koop. So verlieh vor kurzer Zeit hamburglin seiner Verwunderung und seinem Ärger Ausdruck:

Das muss ein Bug sein, richtig? Es ist vollkommen unmöglich, dass es eine bewusste Entscheidung ist. Ich bin dem Spiel eines Freundes für einen Moment beigetreten um zu sehen, wie es bei ihm läuft. Wir haben gerade herausgefunden, das mein Charakter nun für immer fester Teil seiner Gruppe ist. Es gibt keinen Weg, in zu entfernen.

Besonders ärgerlich lief es bei undeuxtwat, der sich als neuer Spieler gar keine Gedanken um den Koop-Modus gemacht hatte:

Ich habe ein Singleplayerspiel gestartet, dass unbeabsichtigt öffentlich zugänglich war. Unbekannte Leute kamen in mein Spiel und gingen wieder, aber ich kann jetzt ihre Charaktere nicht mehr loswerden.

Einig sind sich eigentlich alle Fans dabei, dass es schleunigst eine Option brauche, die Charaktere wieder loszuwerden. So schlägt etwa hornetjockey vor, dass man sie wenigstens zum Camp schicken können sollte. So könnte auch vermieden werden, dass nichtsahnende Spielerinnen und Spieler ihren Spielstand ruinieren.

Besonders seltsam ist für Lyrail, dass es noch im Early Access möglich war, einfach einen der Origin-Charaktere oder Begleiter zu übernehmen, wenn man einem anderen Spiel beitrat. So wäre es möglich, das Problem insgesamt zu umgehen.

Bis sich die Lage klärt und vielleicht ein Patch das Problem behebt, ist auf jeden Fall davon abzuraten, Mitspieler in eine Singleplayer-Kampagne einzuladen. Wir halten euch über die Entwicklung auf dem laufenden.

Seid ihr auch schon über das ärgerliche Koop-Problem gestolpert, oder spielt ihr ohnehin nur alleine? Wie würde für euch die beste Lösung aussehen? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!