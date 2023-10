Baldur's Gate 3: Dieses Feature dürfte einige Karlach-Fans ins Schwitzen bringen

Karlach ist eigentlich total lieb, wenn sie nicht gerade explodiert.

Ihr kennt natürlich Karlach aus Baldur's Gate 3, aber dürfen wir euch Mega-Karlach vorstellen? Sie sieht genauso aus, ist aber gut sechs Meter groß und wiegt mehr als fünf Tonnen. Und die Barbarin Deluxe ist wohl nicht mal aus einem Bug entstanden, sondern aus einer gewagten Kombination von Vergrößerungszaubern.

Ja, klar, ihr wollt erstmal Bilder sehen, wir hören euch ja. Hier könnt ihr Mega-Karlach in voller Pracht bestaunen. Da wäre selbst Vlaakith grün vor Neid:

Falls ihr euch fragt: Lady Dimitrescu aus Resident Evil: Village ist knapp halb so groß. Macht mit dieser Erkenntnis, was ihr wollt.

Wie ist das möglich?

Reddit-User lesser_panjandrum hat herausgefunden, dass sich manche Vergrößerungseffekte in Baldur’s Gate 3 addieren lassen. Mega-Karlach ist wohl aus einem Mix von Vergrößern (also dem Zauber), dem Elixier des Kolosses und dem magischen Stab Bigboys Kauspielzeug erwachsen.

Es funktioniert allerdings ausdrücklich nicht, wenn ihr nur mehrmals »Vergrößern« auf sie anwendet, denn dann wird der Effekt einfach durch den neuen abgelöst.

Was kann Mega-Karlach?

Leider scheint Karlach in ihrer Riesenform etwas an Körperkraft einzubüßen, denn obwohl sie selbst 5.005 Kilogramm wiegt, kann sie »nur« 440 Kilo tragen. Aber das reicht immerhin, um euer Rüstungsarsenal und all die Tränke mitzuschleppen, die sich garantiert in eurem Inventar sammeln.

Viel spannender ist aber, wie viel Sturzschaden sie anrichten könnte, wenn sie auf einen Gegner springt: Genau wie der aufgemotzte Eulenbär könnte das bis zu 1.000 Schadenspunkte anrichten – und damit quasi jeden D&D-Feind pulverisieren, sogar Drachen.

Und nein, wir müssen jetzt einige unter euch enttäuschen: Ihr könnt kein Schäferstündchen mit Mega-Karlach verbringen, in Cutscenes wird der Vergrößerungseffekt nicht dargestellt. Aber zum Glück lässt sich im Rollenspiel ja noch jede Menge anderer Quatsch anstellen.

1:45:23 Mittelfinger an die AAA-Industrie: Baldur's Gate 3 war kein Zufall

Jetzt kennt ihr also auch Mega-Karlach – habt ihr selber schon herausgefunden, dass man Charaktere mehrmals vergrößern kann? Vielleicht als Mega-Astarion oder Mega-Minthara? Wir würden gerne einen Halbling oder Gnom zum Größenvergleich neben diesen Giganten sehen. Wobei die künstlerisch begabten Fans auf Twitter, Reddit und Co. das sicher bald übernehmen.