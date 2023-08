Baldur's Gate 3: Neuer Nvidia-Treiber kann eure FPS fast verdoppeln, aber nur unter einer Bedingung

Team Grün hat einen neuen Treiber parat, den ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

Wie läuft Baldur's Gate 3 auf eurem System? Gut? Mittelprächtig? Eher schlecht? Katastrophal? Na gut, wir wollen mal nicht den Tiefling an die Wand malen. Fest steht jedenfalls: Wenn ihr euch eine bessere Performance wünscht und noch dazu im Besitz einer Nvidia-Grafikkarte seid, solltet ihr unbedingt weiterlesen.

Denn ein neuer Treiber stellt große Leistungssprünge in Aussicht. Grund dafür ist eine Optimierung der hauseigenen DLSS-Technologie für das gigantische Rollenspiel. Es gibt aber einen wichtigen Punkt zu beachten, wir erläutern es euch.

Den Treiber könnt ihr übrigens entweder auf der Nvidia-Website oder über euer lokal installiertes Tool Geforce Experience herunterladen.

Wo ist der Flaschenhals in eurem Rechner?

Grundsätzlich ist die Sachlage simpel: Dank einer optimierten Upscaling-Technologie in Baldur's Gate 3 sollen laut Nvidia bis zu 93 Prozent mehr Leistung drin sein. Klingt zu gut, um wahr zu sein? Da sind wir auch schon beim Haken angekommen, denn natürlich handelt es sich hierbei um PR-Sprech.

Nvidia gibt an, diese Leistungssteigerung im Durchschnitt und auf Karten der immer noch eher wenig verbreiteten RTX-4000-Karten erzielt zu haben, noch dazu in UHD-Auflösung. Für euch heißt das konkret: Der Performanceschub hängt stark von eurem System ab.

Die von Nvidia in Aussicht gestellten FPS-Sprünge sind nicht auf jedem Rechner zu verzeichnen.

Stichwort GPU-Limit: Ihr schaltet via DLSS immer dann am meisten FPS frei, wenn eure Grafikkarte sich am Limit befindet. Euer Prozessor gibt alle für die Bildinformationen benötigten Daten an die GPU weiter, die kommt aber nicht hinterher, es entsteht ein Flaschenhals. In diesem Szenario, fast ausschließlich in hohen Auflösungen ab WQHD anzutreffen, bringt DLSS eine Menge.

Hier kann es durchaus sein, dass ihr nach der Installation des neuen Treibers eine große Leistungssteigerung feststellt. Es gibt aber auch den umgekehrten Fall: Eure CPU ist so schwachbrüstig, dass sie kaum mit der Bereitstellung der Daten hinterherkommt, während eure Grafikkarte angesichts der vielen Freizeit über den Sinn des Lebens philosophiert.

In diesem Fall, also wenn ihr im CPU-Limit seid, bringt euch auch der optimierteste Nvidia-Treiber herzlich wenig. Es gilt aber: Probiert es einfach aus! Selbst im schlechtesten Fall steigen eure FPS kaum an, ansonsten ist nicht mit Problemen zu rechnen.

Habt ihr den neuen Nvidia-Treiber für Baldur's Gate 3 bereits installiert? Wenn ja, konntet ihr tatsächlich eine große Leistungssteigerung erzielen oder ist die Bildrate größtenteils so wie vor dem Treiber-Update? Seid ihr mit der Performance des Rollenspiels zufrieden oder plagen euch gröbere Probleme? Schreibt uns eure Erfahrungsberichte gerne in die Kommentare!