Baldur's Gate 3 verkauft sich auf PS5 wie geschnitten Brot, dabei ist es noch gar nicht raus

Baldur's Gate 3 legt auf dem PC Rekorde hin, wie es noch kein anderes klassisches Rollenspiel hinbekommen hat: Bisweilen haben in den letzten 24 Stunden über 800.000 Menschen gleichzeitig Baldur's Gate via Steam gezockt - damit wurde es in den Steam Charts teils nur noch von Dauerbrenner Counter-Strike übertroffen. Sensationelle Zahlen für ein Spiel, das ohne jegliche moderne Publisher-Trends auskommt - kein Battle Pass, kein Service-Modell, keine Mikrotransaktionen -, stattdessen einfach ein klassisches, gutes Rollenspiel mit fesselnder Geschichte und einer spannenden Welt.

Eigentlich also ein Gewinn für alle, doch das Publikum von PS5 und Xbox Series X muss sich leider noch gedulden. Gut, die Xbox-Fans trifft es besonders hart, hier verschiebt sich die Wartezeit bis ins nächste Jahr. Doch auch die PlayStation-Fassung lässt bis Anfang September auf sich warten. Bis zum 6. September 2023 braucht Entwickler Larian jede Minute, um den Port so fehlerfrei wie möglich auf die Konsole zu bekommen.

Doch das hält die Verkäufe auf der PlayStation 5 nicht auf, ganz im Gegenteil. Wie Branchen-Insider Benji-Sales gerade via Twitter beziehungsweise X bemerkt, steht das Spiel auf Platz 2 der US-amerikanischen Vorbestellercharts, nur übertroffen von Madden 24:

Laut Gamestatify sieht das Bild in Europa sehr ähnlich aus. In Deutschland und Großbritannien steht Baldur's Gate 3 ebenfalls auf Platz 2 der PlayStation-Vorbestellungen, nur übertroffen von FIFA 24 beziehungsweise EA Sports FC 24. Und zumindest Kollege Fritz gibt Entwarnung, dass sich die Konsolenversion mit Gamepad richtig, richtig gut spielen wird:

12:31 Ich hab die Test-Version von Baldur's Gate 3 wie auf PS5 gespielt und es war super!

Während die PS5-Version also noch bei Larian köchelt, entwickelt sich unser großer PC-Test zu Baldur's Gate 3 in vollen Zügen. Viele Rollenspielfans hier in der Redaktion sind sehr angetan vom Spiel, loben die charmanten Quests und Begleiter, die spannende Geschichte, die fesselnden Kämpfe und einfach generell die große Tiefe, die Baldur's Gate 3 in so ziemlich jedem Bereich bietet. Allerdings stolpern wir auch über ein paar größere Bugs, die wir aktuell für euch zusammentragen. Schaut also unbedingt regelmäßig auf GameStar.de vorbei, wir halten euch auf dem Laufenden.