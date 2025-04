Baldur's Gate 3: Der Release-Termin für Patch 8 steht fest - und zum großen Finale gibt's noch einen Livestream

Das letzte große Inhaltsupdate bedeutet nicht zwangsläufig das Ende für Baldur's Gate 3.

Das letzte große Inhaltsupdate für Baldur's Gate 3 steht vor der Tür: Patch 8 erscheint schon sehr bald, am 15. April 2025 ist es soweit, die Stresstests sind rum, jetzt geht es ans Eingemachte. Larian selbst bestätigt das Release-Datum in einem ziemlich lustigen Clip mit Senior Community Developer Aoife Wilson. Die Entwickler wollen den Release natürlich ordentlich feiern, deshalb gibt's pünktlich am 16. April um 15 Uhr einen Livestream, in dem alle Neuerungen des Updates unter die Lupe genommen werden.

Zu den Neuerungen gehören die 12 neuen Unterklassen:

Barde: Schule des Zauberbanns

Schule des Zauberbanns Barbar: Pfad des Riesen

Pfad des Riesen Kleriker: Domäne des Todes

Domäne des Todes Druide: Zirkel der Sterne

Zirkel der Sterne Kämpfer: Arkaner Schütze

Arkaner Schütze Mönch: Weg des betrunkenen Meisters

Weg des betrunkenen Meisters Paladin: Eid der Krone

Eid der Krone Waldläufer: Schwarmwächter

Schwarmwächter Schurke: Draufgänger

Draufgänger Hexenmeister: Fluchklinge

Fluchklinge Zauberer: Klingenlied

Klingenlied Magier: Schule der Beschwörung

Ebenfalls neu:

Neue böse Enden : Ihr bekommt voraussichtlich zwei neue Enden, wenn eure Avatare den bösen Pfad einschlagen.

: Ihr bekommt voraussichtlich zwei neue Enden, wenn eure Avatare den bösen Pfad einschlagen. Foto-Modus : Ihr könnt in einem umfangreichen Modus Bilder knipsen, über 300 Sticker, Rahmen und Posten einstellen.

: Ihr könnt in einem umfangreichen Modus Bilder knipsen, über 300 Sticker, Rahmen und Posten einstellen. Crossplay: Ihr könnt plattformübergreifend im Multiplayer miteinander spielen. Hierfür braucht ihr dann ein Larian-Konto.

Außerdem gibt's natürlich haufenweise kleinere Anpassungen, die Patch Notes sind schlanke 48 Seiten lang, wir halten euch hierzu detailliert auf dem Laufenden, sobald das Update live geht. Dass Patch 8 das letzte große Inhaltsupdate ist, bedeutet übrigens nicht automatisch, dass Baldur's Gate 3 nicht weiter gepatcht wird. Gerade Bugs und andere Problemchen behält Larian mit Sicherheit weiterhin im Blick, ihr dürft nur eben keine großen inhaltlichen Erweiterungen erwarten.

Auf der anderen Seite hat so eine Ansage auch CD Projekt nicht davon abgehalten, Cyberpunk 2077 trotz vermeintlichem Entwicklungsende noch mit neuen Inhalten zu erweitern, also wer weiß?

Wir nehmen uns das finale Update übrigens zum Anlass, ein absolut episches Sonderheft zu Baldur's Gate 3 auf die Beine zu stellen. Auf über 200 Seiten findet ihr den ultimativen Guide, eine Komplettlösung, außerdem Charakterbögen zu den wichtigsten Figuren des Spiels, falls ihr sie mal in eurer eigenen D&D-Runde spielen möchtet. Der Vorverkauf ist jetzt schon gestartet.