Baldur's Gate 3: Heute erscheint Update 3 und bringt eines der meistgewünschten neuen Features

Lae'zel ist wütend, da sie trotz Patch 3 ihre Frisur nicht ändern darf.

Pünktlich zum Wochenende zaubert Larian den nächsten großen Patch für Baldur's Gate 3 herbei. Update 3 soll noch am 22. September erscheinen und wird laut Larian ein großes . Ob es so gewaltig wird wie Patch 1, lässt sich aber noch nicht abschätzen. Immerhin teilt Larian die Patch Notes erst dann mit, wenn der Patch auch bereits zum Download bereit steht.

Apropos Warten: Auch GameStar-Redakteur Peter Bathge geduldet sich noch, bis Patches für Baldur's Gate 3 erscheinen, denn er ärgert sich über Bugs und Unzulänglichkeiten im dritten Akt des Rollenspiels:

Eine exakte Uhrzeit gibt es für den Patch ebenfalls noch nicht. Wir werden warten müssen, bis Larian sich dahingehend meldet. Allerdings haben wir hier in Deutschland zumindest den Vorteil, dass wir in der gleichen Zeitzone sitzen wie der belgische Entwickler. Wahrscheinlich trudelt er also noch vor Feierabend ein. Zur Orientierung:

Patch 1 erschien um circa 12:45 Uhr

Patch 2 erschien um circa 17:15 Uhr

Was ändert der Patch am Spiel?

Viele Patch Notes sind ebenfalls noch nicht bekannt, aber ein paar neue Inhalte von Update 3 für Baldur's Gate 3 wurden schon jetzt bekannt gegeben.

Der Magische Spiegel: Hierbei handelt es sich um eines der meistgewünschten Feature aus der Community. Der Spiegel steht in eurem Lager und ist dafür da, euer Aussehen im Verlauf des Abenteuers zu verändern. Ihr könnt Gesicht, Stimme und Pronomen anpassen, allerdings nicht das Volk oder den Körpertyp verändern. Das gilt außerdem nicht für Origin-Charaktere wie Schattenherz oder Astarion. Aber vermutlich könnt ihr stattdessen angeheuerte Mietlinge anpassen.

Release auf Mac: Mit Update 3 bekommt Baldur's Gate 3 außerdem vollständig Unterstützung auf Mac. Bislang war auf den Apple-Rechnern nur der Early Access spielbar. Ab heute können alle auch mit dem Hauptspiel richtig loslegen.

Sobald die kompletten Patch Notes mit allen Gameplay-Verbesserungen und Fixes bekannt sind, werden wir diese Meldung hier aktualisieren. Bis dahin könnt ihr euch ja überlegen, welche neue Frisur ihr dank des magischen Spiegels eurer Heldenfigur in Baldur's Gate 3 verpasst. Oder wartet ihr auf einen anderen Patch, bevor ihr weiterspielt? Schreibt's uns in die Kommentare!