Baldur's Gate 3: Wer ist Lazarus wirklich? Fans sind einem großen Geheimnis auf der Spur

Lazarus ist ein schrulliger Begleiter, aber dahinter steckt noch mehr.

Wer zur Hölle ist eigentlich Lazarus in Baldur's Gate 3 und warum hat diese lebende Leiche ein Interesse daran, euch auf eurer Reise zu unterstützen? Und wieso ist sie dann auch noch derartig mächtig, dass sie jeden Begleiter wiederbeleben kann?

Diesem Rätsel gehen die Fans schon seit einigen Wochen nach und mittlerweile sind genug Hinweise zusammengekommen, die eigentlich nur noch einen einzigen Schluss zulassen.

Achtung, Spoiler! Auch wenn die Identität von Lazarus im Verlauf des Spiels nicht als großer Reveal aufgedeckt wird, könnt ihr natürlich auch selbst auf Spurensuche gehen. Wer also nichts erfahren möchte, liest hier bitte nicht weiter. Das gilt auch, wenn ihr keinerlei Details zum dritten Akt von Baldur's Gate 3 wissen wollt.

34:09 Baldur's Gate 3 - Test-Video zum Rollenspiel-Meisterwerk

Lazarus' wahre Identität

Lazarus ist eine ominöse Mumie, die ihr direkt am Anfang in einem zerfallenen Tempel entdecken könnt. Danach schließt er sich euch an und ist immer im Lager zu finden. Lazarus ist tatsächlich komplett unverwundbar und dazu in der Lage, gefallene Gefährten wiederzubeleben. Außerdem kann er eure Klasse zurücksetzen und neue Mitstreiter herbeirufen.

All das hat natürlich Gameplay-Gründe, einiges davon spielt aber auch bei seiner Identität eine Rolle. Gerade seine Fähigkeit, extrem mächtige Wiederbelebungs-Zauberei zu wirken. Als Paladin kann euer Charakter sogar erspüren, dass Lazarus von einem Hauch des Göttlichen umgeben ist. Mehr noch, vermutlich handelt es sich bei Lazarus um einen gefallenen Gott. Den Gott des Todes, Jergal.

Klare Hinweise

Der wichtigste Hinweis auf Lazarus' Identität findet sich im dritten Akt, wo ihr in Baldur's Tor den Friedhof aufsuchen könnt. Hier gibt es ein großes Mausoleum, das ihr betreten könnt. Wer die Grabkammer durchsucht, entdeckt irgendwann ein Tagebuch. Hier beschreibt jemand seine Begegnung mit Jergal:

Sowohl das Aussehen als auch die Worte, die Jergal spricht, passen zu Lazarus. Wie viel ist das Leben eines einzelnen Sterblichen wert? , das ist die erste Frage, die Lazarus euch stellt, wenn ihr ihn erweckt.

Auf Reddit sammeln einige Fans noch mehr Hinweise darauf, dass es sich bei Lazarus um Jergal handelt.

Lazarus ist in einem Tempel des Jergal begraben.

Lazarus hat offenbar eine Vergangenheit mit Bhaal, Myrkul und Bane.

Lazarus beschreibt sich selbst als Schreiber, einen Titel, den auch Jergal trägt.

Und wer ist jetzt Jergal?

Die Götterwelt von Dungeons & Dragons ist eine komplizierte und vielfältige Angelegenheit, voller urtümlicher Wesenheiten und Sterblicher, die in den Rang eines Gottes aufstiegen. Jergal galt lange Zeit als der einzige Gott des Todes.

Irgendwann hatte er aber vereinfacht gesagt genug davon, und so ging er einen Handel mit den einst sterblichen Bhaal, Bane und Myrkul ein. Jeder davon erbte einen Teil seiner Macht. So wurde Myrkul zum Gott des Todes, Bhaal zum Gott des Mordes und Bane zum Gott der Tyrannei.

Alle drei fanden sogar als Götter jedoch später selbst den Tod und werden daher auch die Toten Drei genannt. Doch wie auch die Story von Baldur's Gate 3 zeigt, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht weiterhin für Unheil sorgen können. Offenbar hat auch Jergal allerdings sichergestellt, in gewisser Weise einzugreifen, sollten seine Erben ihre Macht missbrauchen.