Baldur’s Gate 3: Einen Begleiter aus dem Early Access werdet ihr zum Release kaum wieder erkennen

Mögt ihr Wyll? Wenn ihr jetzt Wer? fragt, seid ihr in diesem Artikel falsch und ihr solltet stattdessen wohl lieber etwas über die derzeit kostenlosen Spiele bei Steam und Co. oder auch gerne Peters Bedenken, ob Starfield ein echtes Rollenspiel wird, lesen.

Wenn ihr stattdessen mit einem beherzten Ja! auf die Eingangsfrage geantwortet habt, haben wir wichtige Neuigkeiten für euch. Denn zum Release werdet ihr euren geliebten Begleiter nicht mehr wiedererkennen. Grund dafür ist ein Wechsel des für Motion Capturing und Vertonung genutzten Schauspielers.

Nicht nur visuelle Änderungen

Die für Baldur's Gate 3 verantwortlichen Larian Studios haben den personellen Wechsel bestätigt. Im Rahmen des kürzlich stattgefundenen Panel from Hell -Livestreams sprach das Team vor laufender Kamera über die zahlreichen Änderungen, die Kenner der Early-Access-Version zum Release erwarten.

Neben zahlreichen komplett neuen Begleitern betrifft das wie bereits erwähnt auch Wyll. Dessen Überarbeitung wird im folgenden Video bei 4 Stunden und 33 Minuten bestätigt:

Der neue Schauspieler hört auf den Namen Theo Solomon und ist kein Unbekannter, wenn es um beliebte Franchises geht: Er vertonte bereits ein 12-stündiges Hörbuch zu Warhammer 40.000 und hat sein Mitwirken an Baldur's Gate 3 bereits auf seinem Instagram-Kanal bestätigt.

Was ändert sich genau? Natürlich Wylls Stimme, das dürfte klar sein. Ob in Sachen Optik noch einmal etwas an dem Charakter verändert wird, ist nicht bekannt. aber auch seine Geschichte samt Romanzen-Option hat große Überarbeitungen erfahren, wie Larians Lead Writer Adam Smith auf dem obigen Panel erklärt:

So ziemlich jede Zeile des Dialogs wurde neu geschrieben. Wir haben seine Geschichte stark verändert. Bei Wyll haben wir gemerkt, dass er eine unglaublich fesselnde Geschichte hat, aber wir haben sie nicht so gut erzählt, wie wir es hätten tun können. Also haben wir es noch einmal gemacht, denn das ist es, was wir tun.

Was sagt ihr zur umfassenden Überarbeitung von Wyll? Könnt ihr mit dem Wechsel der Stimme leben oder habt ihr euch so sehr im Early Access an sie gewöhnt, dass ihr damit hadert? Wie stark ist eure Vorfreude auf Baldur's Gate 3? Verzichtet ihr zugunsten des Rollenspiels vorerst sogar auf Starfield? Schreibt uns eure Meinungen gerne in die Kommentare!