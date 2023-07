Kostenlos bei Steam und Epic: Diese 5 Spiele sind geschenkt oder gratis spielbar

Übers Wochenende sind For Honor und vier weitere Spiele kostenlos für euch.

Der Juli 2023 verabschiedet sich an seinem letzten Wochenende mit einer großen Ladung spannender Spiele, die entweder gratis spielbar sind oder die ihr sogar für immer behalten dürft. Steigen wir direkt ein!

Highlight der Woche: Two Point Campus

10:49 Two Point Campus - Test-Video zum Uni-Aufbauspiel - Test-Video zum Uni-Aufbauspiel

Genre: Wirtschaftssimulation | Entwickler: Two Point Studios | Kostenlos spielbar bis: 31. Juli 2023 (Steam)

Two Point Campus wird ein Jahr alt und feiert seinen Geburtstag mit einer Doppel-Aktion: Ihr könnt die abgedrehte Aufbau-Simulation für einige Tage gratis spielen, so viel ihr wollt. Außerdem ist das Spiel bei Steam um 50 Prozent reduziert erhältlich, also zum Preis von 15 statt 30 Euro. Dieser Sale gilt bis zum 10. August.

Was ist so spaßig an Two Point Campus? 88 Prozent positive Nutzer-Reviews und eine 80er-Wertung in unserem GameStar-Test zeigen schon: Das Spiel ist richtig gut geworden. Der Mix zwischen Humor und wirklich forderndem Aufbau eines Uni-Geländes funktioniert ein Jahr nach Release sogar noch besser, die Entwickler haben nochmal ordentlich Inhalt nachgelegt – darunter auch vieles kostenlos. Etwa eine Zombie-Invasion oder besondere Aktionen zum Valentinstag, Ostern und zu weiter. Warum diese Strategie sie begeistert hat, erklärt euch Autorin Gloria in ihrer Kolumne.

Weitere Gratis-Spiele

Homeworld Remastered Collection: Das beliebte Weltraum-Strategiespiel im Doppelpack. Die Remastered-Edition enthält die Neuauflagen von Homeworld und Homeworld 2.

Kostenlos sichern & behalten bis: 3. August (Epic)

Severed Steel: Singleplayer-Ego-Shooter, in dem ihr spektakuläre Stunts hinlegt und eure Gegner stilvoll in Bullet-Time erledigt.

Kostenlos sichern & behalten bis: 3. August (Epic)

For Honor: Ubisoft lässt euch das Actionspiel eine ganze Woche lang kostenlos spielen. Ihr schlüpft in die Rolle eines historischen Kämpfers, vielleicht wollt ihr einen Samurai oder einen Wikinger in die Schlacht führen? Einen Ritter in dicker Panzerung oder eine Assassinin mit zwei Messern? Insgesamt 32 Helden mit speziellen Kampfmanövern stehen euch zur Verfügung.

Kostenlos spielen bis: 3. August (Steam, Ubisoft)

1:47 In For Honor gibt's jetzt Knarren: Trailer stellt neue Piraten-Heldin vor

Melty Blood: Typ Lumina: 2D-Kampfspiel, das auf der Visual Novel-Serie »Tsukihime« basiert. Je nachdem,. Mit wem ihr gegen wen antretet. Ändert sich die Geschichte. Sieht nischig aus, dürfte aber was für die Anime-Fans unter euch sein.

Kostenlos spielen bis: 31. Juli (Steam)

Außerdem ist ein Schiff-DLC für World of Warships kostenlos, ihr dürft ihn für immer behalten – braucht zum Spielen aber das Grundspiel.

Jetzt seid ihr gefragt: Was zockt ihr am Wochenende? Nutzt ihr die Zeit vor dem Release von Baldur’s Gate 3 nochmal voll aus oder seid ihr schon dem riesigen Rollenspiel verfallen und wartet einfach nur noch auf den 3. August? Ist bei den Gratis-Spielen diese Woche etwas Interessantes für euch dabei oder geht ihr diesmal leer aus?