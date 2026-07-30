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»Lasst sie Spaß damit haben« - Entwickler von Baldur's Gate 3 haben fest damit gerechnet, dass ihr das Spiel »kaputtmacht« [Best of GameStar]

In Larians Rollenspiel führen viele Wege zum Ziel, damit das funktioniert, verfolgt das Studio eine besondere Strategie bei der Entwicklung.

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Daniel Hartmann
30.07.2026 | 08:38 Uhr | ca. 2 Minuten Lesezeit
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In Baldurs Gate 3 haben die Entwickler versucht, so wenig Grenze wie möglich bei der Lösung von Quests zu setzen. In Baldur's Gate 3 haben die Entwickler versucht, so wenig Grenze wie möglich bei der Lösung von Quests zu setzen.

Baldur's Gate 3 lässt euch viel Platz für Freiheit und Kreativität. Damit ihr das Spiel noch immer beenden könnt, selbst wenn ihr das komplette Chaos anrichtet, hat Larian bei den »Edge-Cases« vorgesorgt. 

Wie Gameplay Scripter Mihail Kostov bei einer Präsentation während einer Konferenz in Bulgarien erklärt, ist Larian darauf vorbereitet, wann immer ihr Baldur's Gate an den Rand der Spielbarkeit treibt.

»Wir lieben so etwas«

Wenn ihr Baldur's Gate 3 einen wichtigen Story-NPC von der Klippe schubst, dann ist das Spiel nicht etwa vorbei. Larian hat für eure Kreativität und auch die Exploit-Versuche vorgesorgt.

Die komplette Präsentation von Kostov dauert 52 Minuten, wir fassen für euch das Wichtigste zusammen.

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Kostov erklärt, dass Larian der Kreativität von Spielern keinen Riegel vorschieben will, sondern sie sogar »befeuern und belohnen« möchte. Damit das Spiel weitergeht, haben die Entwickler eine Checkliste mit allem, was bei der Erstellung von Quests und Events bedacht werden muss:

  • Die meisten NPCs können getötet oder bewusstlos geschlagen werden
  • Gegenstände können immer bewegt, zerstört, angegriffen oder gestohlen werden oder in einem Gebiet liegen, das für Spieler nicht mehr zugänglich ist
  • Gebiete, die Events oder Kämpfe auslösen, können per Schleichen umgangen werden
  • Viele Quests können in beliebiger Reihenfolge erledigt werden
  • Ihr könnt aus vielen Kämpfen fliehen
  • Charaktere eurer Gruppe können an unterschiedlichen Orten sein und separat Dialoge oder Kämpfe führen
  • Dialoge können jederzeit durch einen weiteren Charakter unterbrochen werden oder sie werden gar nicht erst ausgelöst, weil der Charakter ein Bär ist
  • Und vieles mehr …

All diese Dinge bei der Entwicklung zu bedenken, sei laut Kostov eine der schwersten Aufgaben, aber auch die, die am meisten Spaß macht. 

Video starten 41:43 Baldur's Gate 3 sechsmal gespielt: Wie anders ist es wirklich?

Wie sehen Lösungen aus?

Für diese »Edge Cases« hat Larian Backup-Lösungen geschaffen. Habt ihr beispielsweise einen NPC im ersten Akt getötet, der im Dritten für eine Quest relevant ist, tritt ein euch bekannter Charakter an dessen Stelle.

Kleine Spoiler-Warnung zur persönlichen Quest von Lae'zel. In Akt 1 trefft ihr auf Voss, der Lae'zel später in Akt 3 am Ende ihrer Quest ein mächtiges Schwert übergibt.

Spieler haben sich die Waffe mit dem Zauber »Metall erhitzen« aber schon in Akt 1 gesichert. Statt Voss immun gegen den Zauber zu machen, hat Larian die Dialoge so verändert, dass es funktioniert und die Geschichte kohärent bleibt.

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Kostov war sogar begeistert, als er herausfand, dass es einen Wiki-Eintrag für diesen Exploit gibt. »Wir lieben so etwas«, erklärt er, »lasst die Spieler die coole Waffe behalten. Sie haben einen Weg gefunden, das Spiel auszunutzen, lasst sie sie haben, es ist großartig.«

In der Präsentation gibt der Gameplay Scripter noch weitere Beispiele dafür, wie Larian dafür gesorgt hat, dass ihr trotz aller Versuche, das Spiel zu zerstören, auf eine sinnvolle Art weiterspielen konntet.

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Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3

Genre: Rollenspiel

Release: 03.08.2023 (PC), 06.09.2023 (PS5), 07.12.2023 (Xbox Series X/S)

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