»Manchmal dachte ich, ich schaffe es nicht« - Baldur's Gate 3 wird nach Krebserkrankung zum Lichtblick

Baldur's Gate 3 hat einen Fan während einer mehrjährigen Krebserkrankung begleitet - pünktlich zum Release ist er wieder fit.

Eine Krebsdiagnose kann das ganze Leben vom einen auf den anderen Tag auf den Kopf stellen. Die Behandlung mit Chemotherapie und Operationen zieht sich oft über Jahre, ist kräftezehrend und reißt einen Menschen aus seinem gewohnten Alltag heraus.

Gut, wenn man in solchen Momenten eine Sache hat, auf die man sich freuen kann. Diese Sache kann nicht nur ein geliebter Mensch sein, sondern manchmal auch ein Videospiel, wie jetzt ein Reddit-Nutzer berichtete. Aber fangen wir von vorne an.

Was ist passiert?

Rückblick: Wir befinden uns am 6. Oktober 2020 - dem Tag, an dem Baldur's Gate 3 in den Early Access startete. Am eben diesem Tag postete der türkische Reddit-User Kristalizze im Baldur's-Gate-Subreddit einen Eintrag, in dem er seine Krebsdiagnose thematisierte und berichtete, dass er heute noch operiert werden würde. Nach der OP wolle er sich dann ausgiebig mit Baldur's Gate 3 erholen.

Kristalizze schloss den Beitrag mit den Worten: Wir werden jedes Hindernis überwinden, das sich uns in den Weg stellt.

Viele User wünschten ihm damals Glück und sprachen ihm Mut für die schwierige Zeit zu. Einer schrieb in typischer D&D-Manier: Du wirst in absehbarer Zeit bei jedem Rettungswurf ganz einfach eine natürliche 20 bekommen!

Wie geht es Kristalizze heute?

Pünktlich zum nun finalen Relase von Baldur's Gate 3 meldete sich Kristalizze nun nach drei Jahren im Reddit-Forum zurück und berichtete von seiner weiteren Behandlung. Die letzten Jahre seien nicht einfach gewesen, allerdings habe er immer Spaß an Baldur's Gate gehabt und sei nun zum Release endlich wieder genesen. Jetzt freue er sich, endlich das ganze Spiel zu entdecken.

Nach der Operation konnte ich den Krebs nicht so einfach loswerden, nach vielen Monaten Chemotherapie und einigen anderen Operationen bin ich jetzt aber sehr gesund und bereit, das ganze Spiel zu spielen. Ich werde nicht lügen, manchmal dachte ich, dass ich es nicht überstehen würde, aber ich habe es irgendwie geschafft. Ich wollte euch heute mitteilen, dass ich bereit bin, weiterzumachen!

Anteilnahme aus der Community

Zahlreiche Nutzer gratulierten Kristalizze in den Kommentaren zur Genesung oder berichteten von ähnlichen Situationen aus ihrem eigenen Leben, in denen Spiele ihnen etwas gegeben hätten, auf dass sie sich freuen konnten. Kristalizze antwortete darauf sichtlich gerührt:

All die Kommentare sind so schön, dass ich buchstäblich eine Träne vergossen habe, danke für eure Unterstützung. Ich will noch etwas mit euch teilen: In meinem ersten Durchgang werde ich als ich selbst spielen und den Gedankenschindern widerstehen; sie dazu bringen, dass sie es bereuen, mit meinem Körper herumgespielt zu haben!

Also dann: Auf in den Kampf. Auch wir wünschen Kristalizze und euch allen da draußen viel Spaß mit Baldur's Gate 3. Für einen optimalen Start haben wir eine ganze Reihe an Guides für euch vorbereitet - werft also gerne einen Blick auf die Artikel in der Link-Box.

