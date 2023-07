Erste Reaktionen zu Barbie versprechen: Der Kinofilm wird seinem Hype gerecht

Der Ausflug in die Welt von Barbie ist wohl sein Geld wert. Bildquelle: Warner Bros. Entertainment

Alle lieben Barbie! Zumindest, wenn man den wenigen glücklichen Zuschauern Glauben schenken darf, die den Kinofilm mit Margot Robbie und Ryan Gosling bereits sehen durften. Barbie von Regisseurin Greta Gerwig startet erst am 20. Juli 2023 in den Kinos, doch schon jetzt gibt es erste Reaktionen, die den Fans Hoffnung machen dürften.

Auf Social Media haben sich bereits mal mehr, mal weniger konkrete Eindrücke zu Barbie gesammelt, die schon jetzt ein klares Bild zeigen: Der knallbunte Kinofilm soll tatsächlich seinem Hype gerecht werden. Wir fassen für euch die wichtigsten Infos zusammen.

Seid schon mal gewarnt: Es gibt viel Lob und kaum Kritik. Und falls ihr euch dafür interessiert, worum es in Barbie überhaupt geht, werft ihr am besten einen Blick in den offiziellen Trailer:

2:41 Barbie: Trailer mit Margot Robbie und Ryan Gosling ist knallpink und nur ein bisschen verrückt

Was erste Reaktionen über Barbie verraten

Simple Story, viele Emotionen: Bei Barbie dürft ihr ersten Reaktionen zufolge keine zu komplexe Handlung erwarten. Trotzdem soll der Film eine ganze Wagenladung an Emotionen mit sich bringen. Zumindest erste Zuschauer berichten davon, bei Barbie gelacht, geweint, gebangt, mitgefiebert und gestaunt zu haben.

Charmant und dumm, aber trotzdem erwachsen: Trotzdem dürfen wir die Story von Barbie offenbar nicht unterschätzen. Ja, die eigentliche Prämisse ist simpel und der Humor teilweise auch ziemlich dämlich - was aus den ersten Reaktionen hervorgeht. Das macht Barbie den Zuschauern zufolge aber nicht weniger unterhaltsam, sondern die Kombination mit tiefgründigen Meta-Elementen noch erfrischender.

Ein fantastischer Cast: Ein klares Highlight von Barbie ist offenbar der beeindruckende Cast, der durch die Bank fantastische Performances abliefert. So spielen neben Margot Robbie und Ryan Gosling Schauspieler wie Will Ferrell, Helen Mirren, Simu Liu, Ariana Greenblatt, Michael Ceara, Ritu Arya, Dua Lipa, Kate McKinnon oder John Cena, mal mehr, mal weniger wichtige Rollen. Wirklich jeder Auftritt soll aber vor allem eins machen: Spaß.

Ryan Gosling stiehlt jede Szene: In Anbetracht der konsequent fantastischen Performances ist es umso beeindruckender, dass Ryan Gosling nochmal alle überschatten soll. Die meisten Kritiker sind sich schon jetzt einig: Bei Goslings Ken handelt es sich um eines der größten Highlights von Barbie, der Schauspieler liefert eine unerwartet starke Comedy-Performance ab und teilweise ist sogar von seinem besten Auftritt die Rede.

Wollt ihr euch selbst mal durchlesen, was die ersten Zuschauer von Barbie zum Kinofilm schon verraten dürfen, haben wir ein paar der aussagekräftigsten Reaktionen wie folgt für euch gesammelt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Barbie startet am 20. Juli 2023 in den deutschen Kinos und liefert sich dann ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Christopher Nolans Oppenheimer. Ersten Prognosen zufolge könnte Barbie tatsächlich einer der größten Filme des Jahres werden, was unter anderem auch dem kreativen Marketing zu verdanken ist. Wie Barbie auf sich aufmerksam macht, erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Was haltet ihr von den ersten Reaktionen zu Barbie? Freut ihr euch auf den Kinofilm von Regisseurin Greta Gerwig mit Margot Robbie und Ryan Gosling - oder lässt der euch bisher völlig kalt? Schaut ihr am 20. Juli 2023 gleich Barbie an oder geht ihr doch lieber in Oppenheimer? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!