Xbox-Controller, Kerzen, Luxusvilla: Das Marketing für den Barbie-Film gerät etwas außer Kontrolle

Die Barbie-Xbox kommt mit ihrem eigenen Traumhaus angereist - natürlich alles in prächtigem pink.

Wer Barbie mag, kommt wahrlich derzeit auf seine Kosten. Nach der erst kürzlich ihre Kreise ziehenden News, dass wohl bald zwei passende Autos in Forza Horizon 5 geben wird, säumt das Marketing des Films inzwischen mehr als nur digitale Straßen:

Es bleibt unklar, ob das Haus wirklich zum Film gehört, doch es würde in keinster Weise überraschen, wenn die Mühe bedacht wird, die ansonsten aufgewandt wird. Denn es finden sich unter dem Originalpost von Moshe Isaacian viele weitere Beispiele für die pinke Offensive zum anstehenden Kinostart, zum Beispiel die oben abgebildete Xbox-Konsole.

Konsole im Traumhaus

Microsoft bringt in Kooperation mit Mattel und Warner Bros. eine Xbox Series S im knallpinken Barbie-Design heraus. Und sie kommt standesgemäß mit ihrem eigenen, kleinen Traumhaus mit mehreren Etagen, in das ihr die Konsole platzieren könnt. Obendrauf gibt es noch einen Controller mit vier wechselbaren Faceplates.

Wo kann ich die Konsole kaufen? Leider, überhaupt nicht. Microsoft produziert sie nur für Gewinnspiele, die im um den Release-Zeitraum des Films auf dem Twitter-Kanal von Xbox sowie den Microsoft Rewards starten werden.

Wer weitere Beweise für die Hingabe der Mitarbeiter im Marketing sehen möchte, bitte sehr hier entlang auf dem digitalen, pinken Teppich:

Kerzen

Damenschuhe

Eis

ein Hotel:

Koffer

Spielzeug

Schiffsreisen von Chicago aus

und vieles mehr, wo drin ihr unter dem besagten Link zum Sammeltweet von Moshe Isaacian stöbern könnt.

Seid ihr schon pink angezogen? Habt ihr vielleicht in Die Sims schonmal ein komplett pinkes Haus gebaut? Reizt euch der Film oder generell das Barbie-Franchise? Und, um sich einmal einen Schritt von der Farbe pink zu entfernen: Empfindet ihr solch ein weitreichendes, ja geradezu um sich greifendes Marketing als befremdlich? Fallen euch noch andere Beispiele für gefühlt etwas außer Rand und Band geratene Kampagnen in den Sinn? Schreibt uns eure Meinung, Gedanken und Erinnerungen gern in die Kommentare!