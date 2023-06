In Forza Horizon 5 könnt ihr selbst am Steuer von Barbies pinker Corvette sitzen. © Warner Bros. Entertainment Inc.

In Forza Horizon 5 dürft ihr euch offenbar schon bald auf zwei neue Autos zur Erweiterung eures Fuhrparks freuen. Der YouTuber Don Joewon Song entdeckte nach Release des aktuellen Updates Nr. 22 beim Stöbern in der Auto-Datenbank des Rennspiels zwei bisher unbekannte Einträge.

Sein Fund, den YouTuber Song sofort auf Twitter teilte, deutet auf eine überraschende Werbepartnerschaft für den fünften Forza-Teil hin. Die Bilder zeigen eine 1956er Corvette und einen 2022er Hummer Pickup - beide im Look des kommenden Barbie-Films mit Ryan Gosling und Margot Robbie.

Die Corvette erstrahlt wie ihre Filmversion in knalligem Pink mit weißen Akzenten, während der Pickup von Ken seitlich von einem Blitzmuster geziert wird. Bei beiden Wagen handelt es sich laut der Datenbank um Elektrofahrzeuge.

Was wissen wir über die neuen Autos?

Bisher lassen sich die Autos lediglich im Menü betrachten. Spiel- bzw. fahrbar sind die Filmwagen noch nicht. Das ist allerdings wenig überraschend, schließlich hat Entwickler Playground Games die Barbie-Partnerschaft noch nicht einmal offiziell angekündigt und die Autos von Ken und Barbie einfach klammheimlich hinzugefügt.

Entsprechend ist auch noch nichts darüber bekannt, wie die neuen Autos, wenn es so weit ist, freizuschalten sind. Denkbar ist zum Beispiel die Freischaltung der Wagen über ein zeitlich begrenztes Barbie-Event oder per Geschenk an alle Spieler.

Der Kinorelease des Barbie-Films steht allerdings in ziemlich genau einem Monat an, am 20. Juli. Wir dürften also schon bald mehr zu den beiden außergewöhnlichen Fahrzeugen erfahren.

Insgesamt kommt die Barbie-Partnerschaft für Forza-Kenner nicht völlig überraschend: Schon in der Vergangenheit hat Playground Games mehrfach mit Barbie-Hersteller Mattel zusammengearbeitet. Neben den Rechten an Barbie besitzt dieser u.a. auch die Modellauto-Marke Hot Wheels, die per DLC ihren Weg sowohl in Forza Motorsport 3 als auch 5 fand.

Der nächste vollwertige Forza-Teil, schlicht Forza Motorsport genannt, erscheint am 10. Oktober 2023.