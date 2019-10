Regisseur Matt Reeves ist für seinen DC-Film The Batman mit Robert Pattinson auf der Suche nach gleich mehreren Gegenspielern für den beliebten Superhelden. Jetzt steht endlich fest: Paul Dano wird zum Riddler.

Laut der offiziellen Bestätigung des Regisseurs wird er im DC-Film als Edward Nashton a.k.a. The Riddler in Erscheinung treten und mit Robert Pattinsons Batman seine bösartigen Spiele und Rätsel treiben. In den Comics ist der bekannte Oberschurke auch unter dem bürgerlichen Namen Edward Nygma bekannt.

Zuvor wurde sein Kollege Jonah Hill für die Rolle des Gegenspielers gehandelt, doch der erteilte schließlich dem Filmemacher eine Absage. Stattdessen fiel nun die Wahl auf Dano, bekannt aus Filmen wie »Little Miss Sunshine«, »There Will Be Blood«, »Prisoners« oder »12 Years of Slave«.

Suche nach dem Pinguin geht weiter

Rästelmeister The Riddler und die zuvor bestätigte Zoe Kravitz als neue Catwoman sollen nicht die einzigen Gegenspieler bleiben. Derzeit wird fieberhaft nach einem Darsteller für den Pinguin a.k.a. Oswald Cobblepot gesucht. Zahlreiche Gerüchte über mögliche Besetzungen wurden inzwischen wieder dementiert.

So stand etwa Seth Rogen zur Wahl, auch Jonah Hill wurde für beide Rollen (Pinguin oder Riddler) in Betracht gezogen. Darüber hinaus brachte sich Josh Gad ins Spiel. Jedoch betonte er nun (per Twitter), dass er den bekannten Schurken nicht spielen werde.

Love you all. But, once again, for those in the back...I?AM?NOT?GOING?TO?PLAY?THE? https://t.co/fcWHQ64cea — Josh Gad (@joshgad) October 17, 2019

The Batman kommt 2021 in die Kinos

Regisseur und Drehbuchautor Matt Reeves Vision für den nächsten Film rund um den Dark Knight von Gotham City soll eine Detektiv-Geschichte werden, mit dem Flair eines Noir-Films, was für eine eher düstere oder zumindest bodenständiger Batman-Umsetzung spricht.

Zudem plant Reeves noch mit weiteren Gegenspielern: Two-Face, Firefly und Mad Hatter sollen ebenso ihr Unwesen in Gotham City treiben. Noch muss sich zeigen, wer für die weiteren Schurkenrollen in die engere Wahl kommt.

Derzeit plant Warner The Batman am 25. Juni 2021 in die Kinos zu bringen. Die Dreharbeiten finden voraussichtlich Anfang 2020 statt, wenn denn bis dahin alle Rollen besetzt wurden.

Plant Matt Reeves mit The Batman nach dem DCEU ein neues Film-Universum?