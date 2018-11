Battle Royale trifft Wintersport - EU-Server von Ring of Elysium gestartet, Steam-Reviews positiv

Der chinesische Battle-Royale-Shooter Ring of Elysium ist mittlerweile auch in Europa verfügbar. Nach dem Early-Access-Start für den amerikanischen Markt im September wurden am vergangenen Freitag auch die europäischen Server (Standort: Frankfurt) hochgefahren.

Nach dem ersten Wochenende mit dem Shooter fallen die Bewertungen bei Steam "größtenteils positiv" aus, 79 Prozent der User finden gefallen. Mit knapp 50.000 gleichzeitig eingeloggten Spielern zu Spitzenzeiten sieht die Population für einen frischen Release gesund aus. Dabei hilft auch der Kostenpunkt: Ring of Elysium ist Free2Play, das Founder's Pack kostet gerade einmal 2,39 Euro.

Steep meets PUBG

Ring of Elysium folgt dem Battle-Royale-Trend, Entwickler und Publisher Tencent kann offensichtlich nicht genug Titel in diesem Genre platzieren. Neben dem Vertrieb diverser Mobile-Spielen ist Tencent auch Anteilseigner bei Epic Games (Fortnite) und Bluehole (Playerunknown's Battlegrounds). Bei der Eigenentwicklung hat man aber auch ein paar eigene Ideen.

Denn Ring of Elysium spielt in einem Wintersportgebiet und passend dazu lassen sich drei Kits vor den Spielstart wählen: Ein Snowboard, ein Gleiter oder Kletterausrüstung, je nach Wahl ändert sich natürlich das Spielgefühl etwas. Damit kriegt die Survival-Ballerei auch ein bisschen Extremsport-Feeling, wie man es aktuell sonst nur von Ubisofts Steep kennt. Von Fear the Wolves übernimmt man wiederum den Ansatz, dass sich die letzten Spieler auch in einen Hubschrauber retten können, wenn sie unbemerkt die Strickleiter hochklettern können.

Ansonsten gibt sich Ring of Elysium klassisch: Nach dem Spielstart sucht ihr Waffen, Schutzausrüstung und Equipment wie Granaten. Das immer kleiner werdende Areal wird passend zum Szenario von einem Schneesturm heimgesucht, außerhalb des aktuellen Spielbereichs droht der Kältetod. Third- und First-Person-Server stehen zur Auswahl.