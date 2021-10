Battlefield 2042: Experten in Sorge wegen der Specialist-Balance

Battlefield 2042 ist noch nicht erschienen und Fans nehmen bereits jeden Fetzen aus Gameplay-Videos akribisch auseinander. Jüngst wurden die übrigen fünf Specialists und ihre Fähigkeiten enthüllt – und mehrere namhafte Influencer zeigen sich tief besorgt.

Hier ziehen wir neue Videos der reichweitenstarken YouTuber Westie und JackFrags zu Rate, die beide als große Shooter- und Battlefield-Experten bekannt sind. Und beide zeigen sich gegenüber zwei der neu vorgestellten Spezialisten in Battlefield 2042, konkret Dozer und Ji-Soo Paik, irritiert und voller Sorge, dass sie die Balance gefährden könnten.

Welche zehn Specialists in Battlefield 2042 bestätigt sind, lest ihr in unserem Artikel:

Was kritisieren die Experten?

Westie führt aus, warum er die Fähigkeiten von Specialist Ji-Soo Paik für balancegefährdend hält. Kurz zur Info, was die Kämpferin kann: Mit einem Scanner markiert Paik Feinde, die sich in Deckung befinden. So werden Camper hinter Ecken rot durch Wände hindurch sichtbar gemacht.

Dieses Gadget hält Westie im Prinzip für einen Wallhack , der viel Potenzial berge, das Spielerlebnis in Battlefield 2042 zu verschlechtern. Allerdings gibt der YouTuber zu bedenken, dass wir noch nicht alle Details kennen. Etwa könnte es die Umstände mildern, wenn markierte Spieler eine Warnung über den Ping erhielten. Außerdem hält Westie den Entwicklern zugute, dass die Markierung nicht greift, wenn Gegner nicht hinter Deckungen verborgen bleiben.

Das komplette Video seht ihr hier, der Abschnitt zu Paik beginnt ab 06:31:

JackFrags nimmt Dozer ins Gebet und bezeichnet eine Fähigkeit als fundamental kaputt . Es geht um seinen Ballistik-Schild, mit dem er im Specialist-Trailer zu Battlefield 2042 offenbar gegnerische Kugeln reflektiert. Es ist zu sehen, wie der feindliche Spieler-Charakter Maria Falck sogar durch ihre eigenen Kugeln besiegt wird, als sie zu lange auf den ballistischen Schild schießt.

JackFrags meint, das Feature passe nicht zu einem Battlefield-Spiel. Er befürchtet, es könne sehr nervig werden, gegen Spieler mit Riot Shield zu kämpfen. Geblockte Kugeln seien eine Sache, aber das Reflektieren der Schüsse gehe einen Schritt zu weit.

Das komplette Video seht ihr hier, die entsprechende Szene beginnt bei 00:53:

Beide YouTuber sind sich übrigens einig, was Dozer und Ji-Soo Paik angeht und führen ähnliche Argumente an, warum sie die Fähigkeiten für übermächtig, unpassend oder balancegefährdend halten.

Was meint ihr dazu? Sind die beiden Specialists zu mächtig, seht ihr Frustpotenzial oder wartet ihr lieber ab, wie sich das alles am Ende wirklich ausformt? Teilt eure Meinung gerne in den Kommentaren!