Heute erscheint einer der meistgewünschten Shooter auf Steam, schlägt in einem Punkt Battlefield

BattleBit Remastered will die Wünsche von Shooter-Fans erfüllen, die von Battlefield 2042 und Co. enttäuscht waren.

Battlebit Remastered vs. Battlefield: Ja, bei der Grafik hat Battlefield 2024 eindeutig die Nase vorn. Aber was die schiere Masse an Inhalt zum Launch angeht, lässt der kleine Multiplayer-Shooter die AAA-Konkurrenz in einer Staubwolke zurück. Wir haben alle wichtigen Infos zum Early-Access-Release für euch.

BattleBit Remastered: Alle Infos zum Steam-Start

Wann erscheint BattleBit Remastered? Der Shooter ist ab 15. Juni 2023 bei Steam verfügbar. Es befindet sich vermutlich für die nächsten zwei Jahre im Early Access, wie die Entwickler direkt bekannt gaben. In dieser Zeit soll das Spiel erweitert und anhand von Fan-Feedback angepasst werden.

Was steckt alles in BattleBit Remastered? Die Roadmap zeigt übersichtlich, was zum Start schon im Spiel steckt und was in Zukunft veröffentlicht werden soll. Unter anderem hiermit geht der Shooter an den Start:

17 Maps mit zerstörbaren Umgebungen

Matches für 32, 64 und 128 Spieler pro Seite

Integrierter Voice-Chat

8 verschiedene Spiel-Modi

6 Klassen mit speziellen Skills

39 verschiedene Waffen und Waffen-Customization mit vielen Attachments

13 Fahrzeuge

Was soll noch dazukommen? Laut Roadmap stehen schon einige Inhalte für die Zukunft fest. Unter anderem sollen weitere Maps, Waffen und Fahrzeuge dazukommen, ein Military-Sim-Mode soll ebenfalls folgen.

Was kostet BattleBit Remastered? Das Spiel kostet 15 Euro bei Steam. Dieser Preis soll auch gleich bleiben, wenn die finale Version erscheint.

Was sagen Shooter-Experten und Fans? BattleBit Remastered kommt jetzt schon richtig gut an, es steht auf Platz 20 der meistgewünschten Steam-Spiele und hat zu Spitzenzeiten über 70.000 zeitgleiche Zuschauer bei Twitch gesammelt. Auch bekannte Streamer wie xQc schwärmen vom Shooter:

Trifft BattleBit Remastered bei euch auch einen Nerv oder bleibt ihr doch lieber bei Battlefield, Call of Duty oder anderen großen Shooter-Marken? Habt ihr das Spiel vielleicht schon als Beta ausprobiert und euch dabei eure eigene Meinung gebildet? Schreibt uns eure Eindrücke gern in die Kommentare unter den Artikel, wir hören immer gern von euch!