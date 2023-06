»Warum spielt ihr noch Battlefield 2042?« - Debatte bringt überraschend vielfältige Antworten hervor

Battlefield 2042 hat immer noch treue Fans.

Battlefield 2042 hat es auch fast zwei Jahre nach dem verkorksten Launch alles andere als einfach. Viele Spielerinnen und Spieler sprangen nach der Veröffentlichung ab, und in Sachen Spielerzahlen muss sich der Shooter auf Steam regelmäßig älteren Spielen der Reihe oder gar grafisch unbeeindruckenden Indie-Titeln geschlagen geben.

Warum dennoch einige treue Fans weiterhin Battlefield 2042 spielen und nicht zu einem anderen Shooter wechseln, fragt jetzt ein Reddit-Thread, und bringt interessante Antworten hervor.

Der User MegaPekka12 will auf Reddit wissen, warum Spielerinnen und Spieler weiterhin dem aktuellen Battlefield treu bleiben. Die Antworten auf diese Frage fallen sehr unterschiedlich aus. So ist für jbergy435 etwa der Battle Pass ausschlaggebend:

Für one_more_an0n spielt dagegen mehr die Abneigung gegenüber Call of Duty eine Rolle:

JaleelHS genießt vor allem das Schlachtfeld-Gefühlt, das er nirgendwo anders finden kann:

Es ist immer noch das einzige Franchise neben Squad, das sich wirklich so anfühlt, als wäre man auf einem Schlachtfeld. Klar spielen die meisten Teams nicht mehr ihre richtigen Rollen, und viele sind mehr auf Kills statt die Spielziele fokussiert, aber es gibt Momente, in denen es sich immer noch wie das goldene Battlefield-Zeitalter anfühlt.

Und National_Hippo5730 freut sich am meisten über die Militär-Sandbox, in der er allerlei verrückte Spielzüge ausprobieren kann:

Weil es Spaß macht. Weil ich einen Jet kapern kann, der mich verfolgt, weil ich mit dem Wingsuit in eine, Tornado surfen kann, weil ich Pinguine über die arktischen Eisberge jagen kann, weil ich Sprengstoff an meinen Jeep kleben und damit einen gegnerischen Panzer ramen kann und weil ich meinen kleinen EOD-Bot in die Schlacht schicken kann und damit jedem Gegner Angst einjage, der mich kommen sieht. Weil dieses Spiel Battlefield ist, trotz allem, was die Leute sagen.