Battlefield 2042 geht in Jahr 2: Fans entdecken Hinweise auf neue Version

Mehr neue Inhalte und verlängerter Support für Battlefield 2042? Neue Entdeckungen der Fans weisen auf eine "Jahr 2-Version" hin.

Gute Nachrichten für Fans von Battlefield 2042: Aktuell gibt es ziemlich eindeutige Hinweise darauf, dass DICE den Support des Multiplayer-Shooters auch über die Zeit von Season 5 hinaus verlängert. Damit könnten weitere DLCs und Inhalts-Updates in Form neuer Waffen und Maps aufschlagen, nachdem Battlefield 2042 immer gesünder gepatcht wurde - es gibt wohl eine dedizierte Jahr 2 -Version.

Battlefield 2042: Neue Hinweise auf Year 2 -Version

Was genau wurde entdeckt? Nachdem Spieler von Battlefield 2042 potenzielle Hinweise auf eine Year 2 -Version des Spiels entdeckten, steckte der Reddit-User daniluk400 Nachforschungen an. Bei Steam und Origin wühlte er sich durch die Daten, in denen sich jeweils überschneidende Dateien dazu finden lassen.

Dass es sich hierbei nicht um veraltete und längst nicht mehr aktuelle Informationen handelt, wird dadurch ersichtlich, dass diese Hinweise seit dem letzten Update am 17. März 2023 noch weiter zu finden sind. Aktuell setzen sich die Daten jedoch größtenteils aus Platzhaltern zusammen und sind mit nicht finalen Infos gefüllt.

Entsprechend lässt sich nicht sagen, welche Inhalte genau in Jahr 2 für Battlefield 2042 kommen sollen.

Neue Season, neuer Erfolg

Season 5 von Battlefield 2042 wurde übrigens bereits zuvor und offiziell für Juni 2023 angekündigt und stellt den Auftakt für Jahr 2 dar. Was danach kommt, war bisher ungewiss - jetzt wissen wir aber , dass es tatsächlich weitergehen soll. Natürlich sollten Fans aber erstmal auf eine offizielle Bestätigung warten, auch wenn die Hinweise darauf aktuell sehr eindeutig wirken.

Zuletzt gab es bei den Spielerzahlen von Battlefield 2042 wieder eine spürbare Steigerung, nachdem Season 4 und davor erschienene Updates heiß erwartete Änderungen und Verbesserungen brachten. Die Kombination mit Rabattaktionen, kostenlosen Wochenenden und der Einstieg in den Game Pass dürften ebenfalls dem Comeback in die Karten gespielt haben, zu dem auch die Entwickler ihre Freude öffentlich kommunizierten.

Was haltet ihr davon, dass neuer Content für Battlefield 2042 mit sehr großer Wahrscheinlichkeit in die Verlängerung geht?