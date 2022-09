Ein neues Battlefield setzt viel auf die Story-Kampagne

EA hat große Pläne für die Zukunft von Battlefield. Jetzt setzt der Publisher viel auf die Story und Singleplayer-Kampagnen der Shooter-Reihe - und gründet dafür sogar ein eigenes Entwicklerstudio: Ridgeline Games, welches Halo-Co-Schöpfer Marcus Lehto als Game Director leitet.

Gleichzeitig verliert DICE seinen Creative Director: Lars Gustavsson verlässt nach 22 Jahren den Battlefield- und Battlefront-Entwickler und war in der Community sogar als Mr. Battlefield bekannt. Wir liefern euch alle Infos zu den aktuellen Entwicklungen bei EA.

EA geht für die Battlefield-Story in die Vollen

Die Geschichte(n) von Battlefield: Story-Kampagnen spielten in der Vergangenheit von Battlefield eine mal mehr, mal weniger wichtige Rolle. Battlefield 1 und 5 erzählten beispielsweise ihre Handlung über voneinander losgelöste Einzelepisoden - den sogenannten War Stories.

Danach verzichtete mit Battlefield 2042 der aktuelleste Teil komplett darauf und verfolgte einen anderen Ansatz. Allerdings hat dieses Story-Konzept unserer Meinung nach nie so recht gezündet. Warum genau, könnt ihr im folgenden Artikel nachlesen:

Story wird jetzt wichtiger: Dass EA und DICE nun auf klassische Singleplayer-Kampagnen setzen wollen, ist schon ein Weilchen bekannt. Im Juni 2022 ging aus offiziellen Stellenausschreibungen hervor, dass das Battlefield nach 2042 - also wahrscheinlich Battlefield 7 - wieder eine Story-Kampagne liefern wird.

Ein eigenes Kampagnen-Studio: Jetzt geht EA sogar noch weiter. Mit Ridgeline Games wurde ein neues Entwicklerstudio ins Leben gerufen, das sich voll und ganz auf die narrativen Kampagne der Battlefield-Marke fokussiert. Im Moment bleibt EA noch etwas kryptisch, was genau das bedeutet.

Wir wissen beispielsweise nicht, ob Ridgeline Games ein eigenes Story-Spiel in der Battlefield-Reihe entwickelt oder für DICEs Battlefield 7 die Singleplayer-Kampagne beisteuert. Fest steht zumindest: Battlefield 2042 betrifft dies nicht.

Als Game Director und Leiter des Studios fungiert übrigens Marcus Lehto. Der ist in der Gaming-Branche als einer der Co-Schöpfer von Halo bekannt und verließ 2012 Bungie, um sein eigenes Studios V1 Interactive zu gründen. Dem einzigen Spiel des Entwicklerteams, Disintegration wurde allerdings nach nur einem Jahr der Stecker gezogen. 2021 wechselte Lehto dann zu EA und bekommt mit Ridgeline Games nun sein eigenes Studio.

Wie noch die Story von Battlefield 2042 aussieht, könnt ihr euch unter anderem in diesem offiziellen Kurzfilm ansehen:

Battlefield ohne Mr. Battlefield: Gleichzeitig verabschiedet sich mit Lars Gustavsson einer der wichtigsten DICE-Veteranen von EA, um sich neuen Herausforderungen zu widmen. Gustavsson war über 22 Jahre hinweg bei dem Entwicklerstudio angestellt und wirkte neben Battlefield an Spielen wie Mirror’s Edge oder Star Wars: Battlefront mit.

Gegenüber GameSpot äußerte sich Gustavsson persönlich zu seinem Weggang:

Ich habe Battlefield einen großen Teil meines Lebens gewidmet und bin sehr stolz darauf, dabei geholfen zu haben, diese Marke zu dem zu formen, was sie heute ist. Allerdings denke ich, dass es an der Zeit für etwas Neues ist. Danke für all eure Unterstützung über all die Jahre, besonders an all die talentierten Kollegen, mit denen ich das Vergnügen hatte zusammenzuarbeiten und darüber hinaus für all die Liebe und Unterstützung der Community. Lars Gustavsson gegenüber Gamespot

Welchen Projekten und Aufgaben er sich als Nächstes widmet, verrät Gustavson zum aktuellen Zeitpunkt jedoch nicht.

So geht es mit Battlefield weiter

Das passiert gerade in Battlefield 2042: Zuletzt startete in Battlefield 2042 Season 2, die sogar die Spielezahlen des Multiplayer-Shooters wieder nach oben schießen ließ. Gleichzeitig sorgt eine neue Option für Blendgranaten für viel Gesprächsstoff in der Community. Was genau Season 2 von Battlefield 2042 zu bieten hat, zeigt der offizielle Trailer dazu:

Nächstes Battlefield bereits in Arbeit: Darüber hinaus wissen wir möglicherweise schon jetzt dank einiger Leaks und Gerüchte mehr über das nächste Battlefield. Der neue Teil soll von EA bereits grünes Licht bekommen haben, auf alte Stärken der Reihe setzen und damit kontroverse Elemente von Battlefield 2042 auslassen. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr für die Zukunft von Battlefield? Seid ihr dank Season 2 zu Battlefield 2042 zurückgekehrt oder wartet ihr lieber den nächsten Teil der Reihe ab? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!