DICE hatte bereits zum großen Inhaltspatch Nummer 3 angekündigt, dass noch ein weiterer folgen würde. Dieser erscheint nun am 9. Dezember 2021 in etwas kleinerer Form als sein Vorgänger. Dafür hat er einige Bugfixes im Gepäck, die Balsam für die Spielerseelen sein dürften.

Das Wichtigste: Obwohl am 9. Dezember um 9 Uhr der neue Patch aufgespielt wird, soll es zu keinen Server-Downtimes kommen. Wer von euch morgen früh also schon in den virtuellen Panzer oder den Helikopter klettert, wird um 9 Uhr nicht per Schleudersitz wieder hinausbefördert.

Da es sich um Patch 3.1 und nicht Update 4 handelt, enthält der Patch entsprechend nur kleinere Änderungen und Bugfixes und keine größeren Änderungen oder neue Inhalte. Die spannendsten Infos packen wir euch direkt hier in eine Übersicht. Alle weiteren Patch Notes findet ihr auf Seite 2.

Neben weiteren Anpassungen an eurem Ziel- und Schießverhalten, dreht sich der neue Patch vor allem um Bugfixes und Balancing-Updates. So werden die Fahrzeuge weiter generft, damit sie Infanterie-Truppen nicht zum Frühstück verspeisen. Außerdem wurde am Audiodesign gearbeitet, damit es euch leichter fällt, Entfernungen abzuschätzen.

Das sind die wichtigsten Patch Notes im Überblick:

Verbesserungen an der Konsistenz der Trefferregistrierung von Projektilen.

Balancing-Änderungen an Projektilstreuung und Rückstoß

Weitere Balancing-Änderungen an den 30-, 40- und 57-mm-Kanonen von Bodenfahrzeugen, um ihre Effektivität gegen Infanterie zu verringern

Ein Fix für einen seltenen Bug, durch den Spielende für Gegner unsichtbar sein konnten

Fixes für diverse Bugs im Zusammenhang mit Granaten und Werfern

Mehrere Audioverbesserungen, um das Gesamtsounderlebnis zu verbessern, mit Fokus auf Klarheit, Entfernung und Richtungswahrnehmung

Wie bereits zuvor schon von den Entwicklern angekündigt, war Patch 3.1 nun erstmal der letzte Battlefield 2042-Patch für das Jahr und es geht in die Weihnachtspause. Für euch heißt das: Ihr solltet erst Anfang 2022 mit weiteren Änderungen und Inhalten rechnen. Wann wir konkret Patch 3.2 oder gar Patch 4 erwarten können, ist noch unklar. Ebenso wissen wir noch nicht, wann Season 1 in Battlefield 2042 an den Start geht.

Für 2022 ist aber anscheinend schon einiges an neuen Inhalten geplant:

Ihr habt also genügend Zeit euch auszumalen, welche Wünsche ihr noch an Battlefield im neuen Jahr stellen möchtet und welche neuen Inhalte euch am wichtigsten sind. Schreibt uns doch euren Wunschzettel gerne in die Kommentare und teilt uns eure Meinung zum neuen Update mit.