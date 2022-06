Riesen-Update für Battlefield 2042: Hier die Highlights & Patch Notes

Trotz der vielen Kritik und den schwindenden Spielerzahlen hat Dice Battlefield 2042 noch lange nicht aufgegeben. Season 1 steht nämlich vor der Tür und wird mit einem großen Patch vorbereitet. Wir zeigen euch alle Änderungen in der Übersicht und präsentieren euch die Highlights.

Unser Shooter-Experte Christian Just konnte die neuen Inhalte von Season 1 bereits ausprobieren und verrät euch in seiner Preview, was er davon hält:

Das steckt in Patch 1.0.0

Die Highlights aus Patch 1.0.0

Da die Liste der Änderungen unglaublich lang ist, geben wir euch einige der Highlights aus den Patch Notes mit auf dem Weg:

Mehrere Verbesserungen am Gameplay der Soldaten, die zu insgesamt flüssigeren Animationen und Bewegungen führen werden.

Der Netcode der Waffen wurde aktualisiert, um die Registrierung von Treffern zu verbessern.

Wir haben außerdem einen weiteren Balance-Pass durchgeführt, der erhöhte Projektilgeschwindigkeiten für DMRs und LMGs sowie eine verbesserte Genauigkeit für Schrotflinten beinhaltet.

Es wurden mehrere neue XP-Events hinzugefügt, z. B. für das Erledigen eines Feindes, der kürzlich einen Squadkameraden verwundet oder erledigt hat, oder wenn ein feindliches Fahrzeug, das Sie kürzlich beschädigt haben, von einem Teamkameraden zerstört wird und die Insassen erledigt werden.

Die Anzahl der verfügbaren Fahrzeuge in der Welt wurde für Conquest erhöht, was es einfacher machen sollte, sich auf der Karte zu bewegen.

Sundance's Wingsuit wurde angepasst, um die Flugzeit zu verkürzen und gleichzeitig die Manövrierfähigkeit zu erhöhen. Um ihre Spezialität zu vereinfachen, wurde der EMP-Feld-Smart-Sprengstoff entfernt.

Das Update ist um die 10GB groß und kann ab sofort heruntergeladen werden. Eine Server-Downtime gibt es ebenfalls nicht, weshalb ihr direkt den neuen Patch ausprobieren könnt.

Wann kommt der Patch?

Patch 1.0.0 wird am Dienstag, den 7. Juni auf allen verfügbaren Plattformen veröffentlicht.

Was kommt als Nächstes?

Die Präsentation der ersten Season erfolgt am Dienstag, den 7. Juni um 17:00 Uhr deutscher Zeit. Und kann auf dem offiziellen YouTube-Kanal verfolgt werden. Das nächste Update ist für Anfang Juli geplant und wird kleiner ausfallen, da es nur Hotfixes enthalten wird. Wollt ihr keine Information verpassen, solltet ihr Battlefield Direct Communication auf Twitter folgen.

Die vollständigen Patch Notes zu Patch 1.0.0 findet ihr auf der zweiten Seite dieses Artikels.

