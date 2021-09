Es ist aktuell verdächtig still um Battlefield 2042. Kaum Gameplay, kaum Neuigkeiten auf den offiziellen Kanälen. Und das, obwohl die Beta bereits in wenigen Tagen starten soll - angeblich am 22. September.

Eigentlich soll das neue Battlefield am 22. Oktober 2021 erscheinen, doch mehrere Leaker berichten übereinstimmend, dass EA den Shooter verschiebt.

Angeblich kurzfristige Release-Verschiebung

Woher stammen die Gerüchte? Mehrere bekannte Leaker und Insider, die sich in der Vergangenheit als ziemlich zuverlässig erwiesen haben, berichten bei Twitter von der angeblichen Verschiebung. Darunter sind der YouTuber Dealer Gaming, Shpeshal_Nick und Okami13:

Wie weit soll Battlefield verschoben werden? Bei einigen Quellen ist die Rede von einer Verschiebung auf 2022, andere gehen davon aus, dass Battlefield nach wie vor dieses Jahr erscheinen wird und nur einige Wochen nach hinten rutscht.

Ob das auch Einfluss auf die offene Beta haben könnte, ist noch nicht bekannt. Shpeshal_Nick stellt klar, er habe lediglich von einer Verzögerung gehört, was nicht zwingend auf 2022 hindeuten muss:

Was spricht dafür?

Eine kurzfristige Verschiebung käme für viele Spieler nicht allzu überraschend, nachdem EA und DICE sich derzeit extrem bedeckt halten. Damit tun sich die Entwickler vermutlich keinen Gefallen, meint Redakteur Phil in seiner Kolumne:

Zum Vergleich: Call of Duty Vanguard erscheint erst im November, rührt aber schon seit Wochen kräftig die Werbetrommel, startet mehrere Beta-Phasen und veröffentlicht Gameplay, zeigt Bilder der neuen Maps und so weiter.

Von internen Verzögerungen bei Battlefield 2042 hört man bereits seit mehreren Wochen immer wieder, verifizieren oder nachweisen konnte man die Meldungen aber nie.

Was spricht dagegen?

Eine Verschiebung zum jetzigen Zeitpunkt wäre extrem kurzfristig - vor allem wenn sie die Beta selbst betrifft, die eigentlich noch im September stattfinden sollte. Denn sie läge damit ohnehin extrem nah am Release: Schon ab dem 15. Oktober dürfen die ersten Vorbesteller auf die Live-Server von BF2042, so der bisherige Plan.

Eine Beta weniger als eine Woche vor dem Starttermin zu verlegen, ist mit einem gewaltigen logistischen Aufwand verbunden, da vorab Werbematerial wie Trailer, Server-Infrastruktur, Pressetermine & Co. organisiert werden müssen.

Mit einer Verschiebung auf 2022 ließe sich Battlefield 2042 außerdem das extrem lukrative Weihnachtsgeschäft entgehen und damit auch das typische Release-Fenster der Battlefield-Serie sausen (Battlefield 5, Battlefield 1, Battlefield 4 und Battlefield 3 erschienen alle im Oktober oder November).

Ob EA diese Entscheidung trifft, dürfte sich in der nahen Zukunft klären - wir geben euch sofort Bescheid, wenn es offizielle Infos gibt.

Was denkt ihr? Haltet ihr eine spontane Verschiebung für realistisch oder glaubt ihr, dass Battlefield sein angepeiltes Release-Datum einhalten wird?