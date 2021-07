Battlefield 2042 erscheint am 22. Oktober 2021. Doch im Zuge einer Open Beta habt ihr schon vor dem Release die Möglichkeit, in den neuen DICE-Shooter reinzuspielen. Wir liefern euch die wichtigsten Infos: Was ihr ihr zu Start und Anmeldung der Beta von Battlefield 2042 wissen solltet.

Alles wichtige zu Battlefield: Wollt ihr euch schon jetzt optimal auf den Release von Battlefield 2042 vorbereiten, haben wir die perfekte Übersicht für euch. Im folgenden Artikel liefern wir euch alles Wissenswerte zu den Maps, Klassen, Waffen, Setting und mehr:

311 11 Mehr zum Thema Battlefield 2042: Alles zu Release, Maps, Klassen und mehr

Battlefield 2042: Alles, was ihr zur Beta wissen solltet

Preload: Wann kann ich die Beta herunterladen?

Damit ihr pünktlich an der Beta von Battlefield 2042 teilnehmen könnt, bietet euch Entwickler DICE einen Preload an. Ab dem folgenden Zeitpunkt könnt ihr euch die Beta herunterladen:

Preload ab dem 3. September 2021 um 10 Uhr morgens deutscher Zeit

Datum: Von wann bis wann findet die Beta statt?

Der Start der Beta von Battlefield 2042 unterteilt sich in zwei unterschiedliche Gruppen: Zuerst gibt es eine Early-Access-Phase, dann folgt die offene Phase für alle Spieler. Die jeweiligen Termine dafür lauten wie folgt:

Early-Access-Zugang ab dem 4. September um 10 Uhr deutscher Zeit

ab dem 4. September um 10 Uhr deutscher Zeit Zugang für alle Spieler ab dem 6. September um 10 Uhr deutscher Zeit

Beta-Ende: Die Beta zu Battlefield 2042 endet für alle teilnehmenden Spieler am 11. September um 16 Uhr deutscher Zeit.

Anmeldung: Wie nehme ich an der Beta teil?

Um an der offenen Beta von Battlefield 2042 teilzunehmen, habt ihr zwei Möglichkeiten:

Early-Access: Um früheren Zugang zum 4. September zur Beta zu haben, müsst ihr Battlefield 2042 vorbestellen.

Um früheren Zugang zum 4. September zur Beta zu haben, müsst ihr Battlefield 2042 vorbestellen. Open Access: Hier kann jeder Spieler ab dem 6. September teilnehmen.

Inhalt: Was bietet die Beta?

Was genau ihr in der September-Beta zu Battlefield 2042 zu spielen bekommt, ist aktuell nicht bekannt. Wir aktualisieren diesen Artikel natürlich so schnell wie möglich, sobald Entwickler DICE neue Infos liefert.

So wird das Gameplay von Battlefield 2042: Falls es euch schon jetzt in den Fingern juckt, dann haben wir noch einen heißen Tipp für euch. Im folgenden Video liefern wir euch alle Erkenntnisse zum Gameplay von Battlefield 2042 und was für Schlüsse das für das finale Spiel erlaubt.

Schaut ihr in die Beta von Battlefield 2042 im September rein? Oder wartet ihr lieber auf den finalen Release im Oktober? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.