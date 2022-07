Battlefield 3 kehrt zurück: Reality Mod verspricht für Juli, was 2042 nicht halten konnte

Die Reality Mod für Battlefield 3 hat nach langer Entwicklungszeit nun endlich einen Release-Termin: Ab dem 17. Juli steht das ambitionierte Fan-Projekt zum Download bereit.

Um den Anlass gebührend zu feiern, veröffentlichen die Entwickler einen neuen Trailer, der vor allem die ernste Stimmung des Modern-Military-Szenarios und das neue authentische Waffen-Handling perfekt einfängt:

Vor allem Battlefield-Fans der ersten Stunde, denen die BF2-Mod Project Reality noch ein Begriff ist, dürften hier sofort Parallelen erkennen: Hier geht es realistisch zur Sache! Die Macher selbst schreiben:

In der Reality Mod stehen Kommunikation und Zusammenarbeit im Fokus, die Inspiration kommt durch Project Reality für Battlefield 2. Unsere Mod krempelt Gameplay und Interface komplett um, um eine taktische und bedeutsame Spielerfahrung zu erschaffen.

Der große Unterschied zu Battlefield 2042: Was sofort auffällt, ist die düstere Atmosphäre und der Fokus auf bodenständige Gefechte. Während BF2042 auf ein sattes Farbspektrum, futuristische Gadgets und Specialists mit flotten Sprüchen setzt, will die BF3-Mod ein realistisches Bild zeichnen.

Gedeckte Farben, Soldaten in Uniformen und ein minimalistisches HUD vermitteln eine greifbare Stimmung, die eher an Squad oder Insurgency erinnert. Dynamische Level-Zerstörung, die in BF2042 nur an wenigen Stellen vorhanden ist, kehrt ebenfalls aus Battlefield 3 zurück.

Wichtigste Neuerungen: Bereits im Januar 2022 haben wir Battlefield 3 Reality Mod ausführlich vorgestellt, hier noch mal die wichtigsten Punkte und Features im schnellen Überblick:

Hardcore-Mechaniken: Waffen sind tödlicher, die Bewegungsgeschwindigkeit langsamer und das HUD ist auf einen Kompass beschränkt.

Teamwork im Mittelpunkt: Absprache im Squad soll von höchster Wichtigkeit sein, dazu wurde ein neues Ingame-VoIP mit positionsbasierter Ausgabe entwickelt.

Dynamische Maps: Zerstörung, wechselndes Wetter und ein Tag-Nacht-Zyklus sollen für Abwechslung und taktische Herausforderungen sorgen.

Hier ein paar Bilder, die den Look des Spiels perfekt einfangen:

Battlefield 3: Reality Mod - Screenshots ansehen

Download der Reality Mod: Ab dem 17. Juli könnt ihr die Mod über die offizielle Webseite herunterladen. Für den Start benötigt ihr das Basispiel Battlefield 3 sowie alle zugehörigen DLCs. Abonnenten von EA Play haben automatisch Zugriff auf all diese Inhalte.

Fertig ist die Mod aber noch nicht: Die Reality Mod für BF3 startet in Version v0.1 und soll im Laufe der nächsten Monate weiterentwickelt und geupdatet werden. Zum Start sind ein Server-Browser, erhöhte Tickrate und das hosten privater Server bereits integriert.

Falls ihr eher auf Singleplayer wert legt, gibt es übrigens gute Nachrichten von DICE, denn offenbar wird für Battlefield 7 wieder eine richtige Story-Kampagne entwickelt.