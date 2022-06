Battlefield 7 wieder mit Singleplayer: Story-Kampagne so gut wie sicher

EA hat Battlefield 2042 noch nicht aufgegeben. Trotzdem soll sich bereits der nächste Teil der Reihe in Entwicklung befinden. Über Battlefield 7 wissen wir bereits überraschend viel. So zum Beispiel, dass die Story wieder eine wichtigere Rolle einnehmen könnte und es mit ziemlicher Sicherheit eine Singleplayer-Kampagne gibt. Wir liefern euch alle Infos.

Wie geht es mit Battlefield 2042 weiter? Insidern zufolge soll momentan kaum jemand mehr an dem aktuellen Shooter von DICE arbeiten. Dem widerspricht EA aber vehement. Stattdessen will die neue Chefin der Battlefield-Studios Rebecka Coutaz jetzt Battlefield 2042 retten. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Nächstes Battlefield wieder mit Story-Kampagne?

Zurück zu Battlefield 7: Dass der nächste Teil der Shooter-Reihe wieder eine Singleplayer-Kampagne bekommt, geht aus der offiziellen Stellenausschreibung von EA hervor. Demnach wird aktuell nach einem Design Director gesucht, der den grundsätzlichen Kern des Battlefield-Franchises versteht und den auf allen Ebenen in einer meisterhaft designten Singleplayer-Kampagne verwebt.

Das bedeutet, dass wir in Battlefield 7 allemal mit einer Story-Kampagne rechnen können. Für die beschriebene Stelle wird übrigens kein Frischfleisch, sondern ein Veteran der Gaming-Industrie gesucht. Der wird dann wahrscheinlich direkt mit Marcus Lehto arbeiten, der unter anderem an der Schöpfung von Halo beteiligt war. 2021 kam Lehto zu EA, um explizit die erzählerischen Facetten von Battlefield auszubauen.

Wie die Story von Battlefield 2042 aussieht, erfahrt ihr beispielsweise in dem folgenden Kurzfilm:

Battlefield 2042 verzichtete komplett auf eine Singleplayer-Kampagne, kam aber dafür mit einer verhältnismäßig detaillierten Hintergrundgeschichte. Die spielbaren Specialists verfügen ebenfalls über rudimentäre Persönlichkeiten. Dass das Story-Konzept von Battlefield 2042 aber letztendlich nie so recht zünden wollte, thematisiere bereits Elena Ende letzten Jahres in ihrer Kolumne zu dem Thema:

Battlefield 1 und 5 verfügten übrigens ebenfalls nicht über eine Singleplayer-Kampagne - zumindest im klassischen Sinne. Denn anstatt eine zusammenhängende Geschichte erlebten wir hier sogenannte War Stories, die fröhlich Hauptfiguren, Setting und so weiter wechselten. Dieses Konzept ist aber auch nicht so recht aufgegangen. Warum, erklärt euch Phil in seinem Singleplayer-Test zu Battlefield 5:

Vielleicht schadet es nicht, wenn sich DICE damit mal wieder an einer klassischen Singleplayer-Kampagne versucht. Wie die aussehen wird und um was es genau geht, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt natürlich nicht sagen. Dafür wissen wir dank Insidern zumindest schon jetzt, in welche Richtung das nächste Battlefield nach 2042 gehen könnte.

Was wir bisher über Battlefield 7 wissen

Das nächste Battlefield soll bereits grünes Licht von EA bekommen haben und wichtige Lektionen aus 2042 gelernt haben, welches bei Fans gnadenlos durchgefallen ist. Insidern wie zum Beispiel dem für gewöhnlich sehr gut informierten Tom Henderson zufolge könnte Battlefield 7 im Jahr 2024 erscheinen und abermals auf ein Modern Military-Szenario zurückgreifen.

Auf viele Features von 2042 soll das kommende Battlefield übrigens verzichten. Es lässt sich aber momentan nur darüber spekulieren, was genau das bedeutet. Mögliche Kandidaten dafür wären das oft kritisierte Specialists-System oder Modi mit einer Spielerzahl von bis zu 128 Teilnehmern. Was genau bei Battlefield 2042 klappt und eben nicht klappt, könnt ihr natürlich in unserem GameStar-Test nachlesen.

Was genau das aktuelle Problem von Service-Spielen wie Battlefield 2042 oder sogar Age of Empires 4 ist, thematisieren wir übrigens auch in unserem GameStar-Podcast. Hört am besten einfach mal selbst rein:

Was haltet ihr davon, dass das nächste Battlefield wieder auf eine Story-Kampagne setzt? Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an den Nachfolger von 2042? Was darf eurer Meinung nach auf gar keinen Fall passieren? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!