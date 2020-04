Battlefield 5 belohnt euch derzeit fürs Zuhause Bleiben

Damit ihr auch schön zu Hause bleibt, gibt euch EA jetzt einen extra Anreiz: Lediglich durchs Einloggen im Weltkriegsshooter Battlefield 5 bekommen Spieler derzeit kostenlose Belohnungen.

Das Event findet vom 02. bis 04. April statt und belohnt euch mit 1500 Company Coins. Meldet ihr euch außerdem noch einmal übers Wochenenden an, winken euch kostenlose Anpassungsmöglichkeiten für den Panzer Valentine MK VIII. Das hat der offizielle Twitter-Account des Spiels bekannt gegeben.

So reagiert die Community

Dennoch zeigt sich die Community auf Twitter eher weniger begeistert. Und das, obwohl die Maßnahme an sich eigentlich keine schlechte Idee ist. Das Problem sehen die Spieler jedoch bei der geringen menge der Belohnungen.

Die meisten sind der Meinung, EA hätte statt der im Spiel frei erhältlichen Währung lieber ihre kontroverse Premium-Währung als Login-Bonus verschenken sollen, die Ingame-Währung wäre in diesen geringen Mengen »komplett nutzlos«.

For a second I thought they were 1500 Boins. Lol 1500 cc are completely useless — Artyom Say Something I'm Giving Up On You (@Creativity278) April 2, 2020

Außerdem wurde das mit der Währung erhältliche Angebot kritisiert. So seien beispielsweise viele der Skins ihr Geld nicht wert. Die Reaktion der Community spiegelt wider, womit sich Battlefield 5 schon seit geraumer Zeit auseinander setzen muss.

Die Fans sind nämlich besonders aufgrund des mangelhaften Contents alles andere als zufrieden mit dem Multiplayer-Shooter. Zwar wurden in den letzten Monaten viele Inhalte nachträglich hinzugefügt, wie zum Beispiel der beliebte Modus Rush, das hätte in den Augen der Community allerdings schon von Anfang an dabei sein sollen.

Gerade mit dem aktuellen gigantischen Hype um Call of Duty: Warzone entscheiden sich die Spieler momentan eher für Activisions Alternative, die besonders mit ihrer Einsteigerfreundlichkeit punkten kann. Inwiefern der kostenlose Login-Bonus daran etwas ändern wird, bleibt abzuwarten. Immerhin geht EA aber zumindest ein wenig auf die Community ein.