Battlefield 5 bringt diese Woche einen Lieblings-Modus der Fans zurück

Battlefield 5 bekommt mit Rush vom 19. bis zum 26. März den Lieblingsmodus vieler Fans zurück. Vermutlich für den Zeitraum von einer Woche könnt ihr euch durch die Rush-Herausforderungen arbeiten und so an den speziellen Playlists teilnehmen.

Die Maps, auf denen ihr in Battlefield 5 Rush spielen könnt, heißen:

Rush Narvik

Rush Arras

Rush Operation Underground

Rush Mercury

Rush Devastation

Rush Twisted Steel

Rush Rotterdam

Rush Wake Island

Warum wieder nur zeitlich begrenzt?

Rush war bereits zuvor in Battlefield 5 spielbar, allerdings für begrenzte Zeit. Auch diesmal deutet die Ankündigung auf einen vorübergehenden Modus hin, da sich die Aussagen von Community-Manager Braddock auf die aktuellen Neuerungen dieser Woche beziehen.

Die Entscheidung, Modi durchzuwechseln und immer wieder unterschiedliche Spielweisen anzubieten, ist Teil des Service-Modells von Battlefield 5. So sollen Spieler stets neue Gründe finden, zum Spiel zurückzukehren und außerdem genug Abwechslung erleben.

Diese Herausforderungen erwarten euch

Um am Ende der Wochenrotation einen Skin als Belohnung zu erhalten, müsst ihr euch durch die folgenden Rush-Challenges in Battlefield 5 grinden:

Spielt eine Runde Rush - 5.000 Kapitel-XP

Entschärft oder macht eine Bombe bei einem Ziel in Rush scharf - 5.000 Kapitel-XP

Besiegt oder führt Squad Assists bei 10 Feinden durch - 14.000 Kapitel-XP

Führt mit eurem Squad 10 Entschärfungen oder Bombenplatzierungen durch - 30.000 Kapitel-XP

Verdient 7.500 Punkte mit der Medic- oder Recon-Klasse - 14.000 Kapitel-XP

Zerstört ein Ziel in Rush - 14.000 Kapitel-XP

Verdient 25.000 Punkte - 14.000 Kapitel-XP

Ruft als Squad für 60.000 Punkte Verstärkungen - 30.000 Kapitel-XP

Fortschritt durch Rücksicht

Indes nimmt sich Entwickler Dice mit einem lange versprochenen, aber erst kürzlich hinzugefügten Feature selbst auf die Schippe, indem sie einen Running Gag als Skin verewigen. Die Rede ist von der Tank Customization in Battlefield 5, die euch das Verschönern eurer Panzer gestattet.

Außerdem haben die Entwickler nach monatelanger Fan-Kritik schließlich einige Änderungen an der Waffen-Balance in BF5 rückgängig gemacht. Es ging um Schadenswerte und die damit verbundene Time to Kill, die mit Update 6.2 wieder näher an die Situation vor Patch 5.2 heranreicht.