Ab heute ist der neue Battle-Royale-Modus Firestorm für Battlefield 5 spielbar. Ganz wie es die Genrekonventionen verlangen, werden bei jeder Runde auf der Karte unterschiedliche Waffen, Items und Gadgets verteilt, mit denen wir uns ausrüsten können. Wie typisch für Battlefield, gibt es aber auch ein paar mächtige Fahrzeuge, allem voran unterschiedliche Panzer. Entwickler Dice gab nun eine komplette Liste mit allen Items heraus.

Insgesamt gibt es 31 unterschiedliche Waffen, von denen viele den Veteranen der anderen Spielmodi bekannt vorkommen dürften. In Firestorm werden die Waffen allerdings in die drei Kategorien gewöhnlich, selten und episch unterteilt. Höhere Seltenheitsgrade zeichnen sich durch bessere Aufsätze und Spezialisierungen aus.

Anders als im Hauptspiel gibt es keine Soldaten-Klassen mit Item-Beschränkungen. Wir müssen daher unsere Ausrüstung selbst zusammensuchen und können prinzipiell alles ausrüsten, was wir finden. Jeder Soldat kann aber nur zwei Primärwaffen, eine Seitenwaffe und vier Gadgets aufnehmen. Zudem erhöhen Rucksäcke die Tragfähigkeit.

Die Primärwaffen von Firestorm

Insgesamt haben es 16 Primärwaffen in den Battle-Royale-Modus geschafft, die sich in MPs, Gewehre, Scharfschützengewehre, Maschinengewehre und Schrotflinten unterteilen. Die meisten Waffen waren in Battlefield schon seit dem Release verfügbar.

MPs

MP 40

Suomi KP/-31

STEN

M1928 A1

Gewehre

Gewehr 43

Karabiner M1A1

StG 44

Gustloff-Prototyp

Scharfschützengewehre

ZH-29

Kar98k

Lee-Enfield No. 4 Mk I

Maschinengewehre

Bren Gun

FG-42

MG 42

Schrotflinten

12G Automatic

M97

Seiten-, Nahkampfwaffen & Gadgets

In Firestorm gibt es neben Primärwaffen auch Handfeuerwaffen sowie Klappmesser und Äxte. Letztere sind in den meisten Kampfsituationen eher der letzte Strohhalm, doch in der Regel besser als nichts.

Für Nah- und Seitenwaffen gibt es keine Seltenheitsstufen. Zu den Gadgets zählen neben universell einsetzbare Granaten auch exklusive Firestorm-Inhalte wie Panzerwesten.

Seitenwaffen

Pistole P38

Pistole P08

M1911

FP-45 Liberator

Revolver Mk VI

Nahkampfwaffen

Britisches Armee-Klappmesser

Knüppel

Cricket-Schläger

Beil

Khukuri

Machete

Spitzhacke

Fahrtenmesser

Schaufel

Solveigs Messer

Feuersturm-exklusive Gadgets

Rucksack

Schmerzmittelspritzen

Panzerwesten

Munition

Leichte und schwere Fahrzeugmunition

Gadgets

Splittergranate Nr. 36

M18 Rauchgranate

Brandgranate Nr. 76

Haftgranate Nr. 74

Geballte Ladung

No. 69 Kontaktgranate

Panzerfaust 100

SMLE-Rauchgranatenwerfer

Sturmpistole

Haftdynamit

Tellermine

S 35 Bouncing Betty

Fahrzeuge

Die Fahrzeuge werden in Firestorm auf dem Map verteilt und einige besonders mächtige Vehikel müssen erst aus einem Bunker befreit werden. Außerdem sind sie von Treibstoff und Munition abhängig, um langfristig für einen Vorteil sorgen zu können.

Kampffahrzeuge

Churchill Mk VII

Panzer 38(t)

Panzer IV

Staghound T17E1

Tiger I

Valentiner Mk VIII

Gepanzerte Transporter

Kübelwagen

M3 Halbkette

Sd. Kfz. 251 Halbkette

Universalträger

Feuersturm-exklusive Transporter

Hubschrauber-Prototyp

Kettenkrad

Kleinlaster

Schwimmwagen

Sportwagen

Dienstwagen

Traktor

Abschleppbare und/oder stationäre Waffen

FlaK 38

PaK 40

Die Anzahl an Waffen und Fahrzeugen soll nach und nach immer mehr erweitert werden. Hier könnt ihr zudem erfahren, was ihr sonst noch alles über Firestorm wissen solltet. Zusätzlich steht im Folgenden ein Video zum neuen Battle-Royale-Modus von Battlefield 5 bereit: