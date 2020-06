Ein Leak zum nächsten Battlefield will bereits Szenario und Setting kennen. Angeblich orientiert sich Battlefield 6 stark am beliebten BF3. Wir fassen alle Infos für euch zusammen, lassen die Beteiligten zu Wort kommen und ordnen für euch ein, wie wahrscheinlich der Leak ist.

Wie glaubhaft ist die Quelle? Für das Gerücht verantwortlich zeichnet der bekannter Leaker Tom Henderson, der früher unter dem Namen TheLongSensation bekannt war. Henderson lag bei anderen Vorhersagen, beispielsweise zu Warzone, dem Battle Royale von CoD: Modern Warfare, richtig.

Während nicht gesagt ist, dass er auch dieses Mal zutreffende Infos teilt, war er zumindest in der Vergangenheit über seine Insiderquellen gut informiert. Genießt die neuen Infos dennoch mit einer großen Portion Vorsicht.

Was der angebliche Leak aussagt

Henderson löst nun mit einer nebulösen Stellungnahme Spekulationen zum möglichen Setting von Battlefield 6 aus - oder wie auch immer der neue Ableger 2021 heißen mag.

Konkret schreibt er als Antwort auf die nostalgischen Gefühle des Youtubers SkizzleAxe alias Usman bezüglich Battlefield 3: »Dann wirst du nächstes Jahr sehr glücklich sein.«

You'll be a happy bunny next year then :) https://t.co/5sC3fd2Zxk — Tom Henderson (@_TomHenderson_) May 8, 2020

Diese Aussage ist nicht gerade eindeutig. Henderson könnte sich auf das nächste Battlefield beziehen, aber auch auf eines der Spiele aus der Reihe von Call of Dutys, die Usman ebenfalls erwähnt. Im Anschluss entstand offenbar gehörig Verwirrung, da Henderson zu seiner eigenen Aussage erneut Stellung bezog und deutlich erklärte:

"Ich bezog mich lediglich auf den Schauplatz und die Richtung des nächsten Battlefield-Spiels, nicht auf ein Remaster."

Elaboration - I was simply referring to the setting and direction of the next Battlefield game, not a remaster. https://t.co/uKNOAKXBZ0 — Tom Henderson (@_TomHenderson_) May 31, 2020

In diesem Kontext kann man die Aussage besser einordnen. Tom Henderson alias LongSensation ist sich also sicher, dass das nächste Battlefield 2021 sich bei Setting und Ausrichtung an Battlefield 3 orientiert.

Bald könnte übrigens die offizielle Ankündigung von Battlefield 6 erfolgen:

Das sagt ein Experte zu dem Leak

Der Youtuber Westie hat sich mit dem möglichen Leak in einem Video beschäftigt. Lasst euch vom Titel des Videos nicht verwirren, da es sich um ein Missverständnis handelt. Henderson hat klargestellt, dass er nicht von einem Remaster von Battlefield 3 gesprochen hat:

Westie kommt zu dem Schluss, dass ein Soft-Reboot von Battlefield 3 für EA und Dice durchaus Sinn ergeben könnte. Schließlich haben Activision und Infinity Ward mit Call of Duty: Modern Warfare 2019 das gleiche veranstaltet, nachdem die Franchises zuvor andere Sphären erforscht hatten. Mit spektakulärem Ergebnis - CoD: MW ist das erfolgreichste Call of Duty aller Zeiten.

Laut Westie könnte es für EA und Dice nun der nächste logische Schritt sein, sich auf die stärksten Momente der Battlefield-Marke zu besinnen, nachdem die letzten Ableger, vor allem Battlefield 5, immer stärker in die Kritik geraten waren.