Battlefield 6: Leak enthüllt bombastische Szene aus der Singleplayer-Kampagne

Offizielles Material zum nächsten Battlefield ist noch immer sehr rar. Ganz im Gegensatz zu Leaks.

Es ist schon wieder passiert: Es gibt neue Infos zu Battlefield 6, aber nicht über offizielle Wege. Ein weiterer Leak zeigt eine actionreiche Szene aus der Singleplayer-Kampagne. Bevor wir aber genauer darüber sprechen sei gesagt:

Schaut euch das Video nicht an, wenn ihr Spoiler vermeiden wollt! Der Clip enthüllt zwar keine konkreten Story-Details, aber zeigt das Ende einer Mission. Wir haben euch hiermit gewarnt.

Das verrät der Leak zu Battlefield 6

Klassen, Battle Royale, Season 1: Über Battlefield 6 wissen wir schon so viel mehr als EA verrät

Der X-User und Dataminer temporyal hat ein Video veröffentlicht, das eine Kampagnen-Mission von Battlefield 6 zeigen soll. Der Clip wurde ihm zufolge aus dem neuesten Battlefield Labs Update aufgenommen.

Battlefield Labs ist ein Projekt von Dice, das Fans ermöglicht, aktiv an der Entwicklung von Battlefield 6 mitzuwirken. Eine geschlossene Gruppe an Spielern soll unfertige Szenen spielen und Feedback geben, damit der neueste Ableger der Reihe in der Community besser ankommt als noch Battlefield 2042. Ihr könnt euch theoretisch auch jetzt noch für BF Labs anmelden.

Das Video zeigt neben einigen Schießereien auch das Einbrechen eines Staudamms, nachdem Jets mehrere Raketen abgefeuert haben. An Explosionen und Zerstörung wird es in Battlefield 6 offensichtlich nicht mangeln.

Es ist aber hervorzuheben: Der Leak zeigt offensichtlich eine unfertige Version des Spiels. Es fehlt nicht nur der Sound, sondern auch viele Texturen und Assets. Vielleicht ändern sich sogar große Teile der Szene aufgrund des Feedbacks der Spieler. Oder Dice reißt die Szene auch komplett ein, genau wie dieser Staudamm im Clip in Stücke zerfällt. Erst zum Release werden wir also erfahren, was es davon ins finale Spiel schafft.

Wenn ihr einen weiteren Vorgeschmack für Battlefield 6 sucht, dann solltet ihr in der obigen News vorbeischauen. Da verraten die Entwickler, welcher Film als Inspiration für die Singleplayer-Kampagne gedient hat. In der Box findet ihr auch einen Artikel, der zeigt, dass trotz Battlefield Labs nicht alle Entscheidungen bei der Community gut ankommen.

Einen konkreten Release gibt es noch immer nicht, der Shooter soll jedoch im Fiskaljahr 2026 erscheinen, das für EA am 31. März 2026 endet. Es ist aber durchaus möglich, dass Battlefield 6 noch Ende 2025 erscheint, um vom Weihnachtsgeschäft zu profitieren.