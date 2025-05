Als Inspiration für die Singleplayer-Kampagne von Battlefield 7 dient ein erschütternder Kriegsfilm von 2024

2:23 Civil War: Im neuen Film des Sci-Fi-Regisseurs Alex Garland bricht ein neuer US-Bürgerkrieg aus

Nachdem beim äußerst umstrittenen Battlefield 2042 eine Singleplayer-Kampagne nicht mit auf dem Programm stand, wird dieses Jahr im neuen Battlefield wieder ein vollwertiger Story-Modus enthalten sein.

Den entwickelt das EA-Studio Motive, eins der vier Studios, die an Battlefield 7 arbeiten. Bei einem Interview mit Inverse kommt nun heraus, dass sich die Macher des Singleplayers von durchaus spannenden Vorbildern inspirieren lassen.

Creative Director Roman Campos-Oriola und Executive Producer Philippe Ducharme nannten auf die Frage nach Inspirationsquellen für die Solo-Kampagne von Battlefield 7 namentlich den Film Civil War und die TV-Serie Special Ops: Lioness.

Civil War war grandios. Der Film ist eine starke Referenz für einige der Themen im Spiel. Ein für uns äußerst spannendes Konzept ist die Idee von fähigen, aber normalen Menschen in außergewöhnlichen Extremsituationen. Dadurch entsteht in zwischenmenschlichen Beziehungen eine interessante Dynamik und das ist etwas, was wir im Singleplayer einfangen möchten.