Wie tickt Dice? Das dürften sich Fans von Battlefield derzeit fragen. Offenbar regt sich die Marketing-Maschinerie des kommenden Battlefield 6 (oder wie der Ableger heißen mag). Wir fassen die Hinweise für euch zusammen.

Eine Uhr und drei Worte

Was ist passiert? Der bekannte Youtuber Jackfrags bringt seit einigen Tagen regelmäßig Videos zu älteren Teilen der Battlefield-Reihe heraus. Darin fasst er kompakt zusammen, was die Teile auszeichnet. Das neueste Video löst nun Spekulationen aus:

Was zeigt das Video? Im neuesten Video behandelt Jackfrags Battlefield 5. So weit, so unspektakulär. Aber... ganz am Ende zeigt das Video einen Uhren-Anhänger, der an einer Waffe aus BF5 hängt - und nichts weiter. Im Hintergrund tickt diese Uhr, während die Kamera bedeutungsschwer hineinzoomt.

Warum ist das bemerkenswert? Dieser Teaser allein wäre vermutlich schon genug, um Spekulationen auszulösen. Schließlich gehen große Influencer häufig Werbe-Partnerschaften mit Spiele-Publishern ein. Besonders pikant wird die Sache aber durch einen Twitter-Kommentar von Dice-Designer Niklas Astrand, der das Video schlicht mit »Tick tick tick« kommentiert.

Was bedeutet das also? Dice weiß, welche Spekulationen derlei Anspielungen auslösen können. Und viele Fans auf Twitter fassen es auch als klaren Hinweis auf einen Reveal von BF6 auf. Daher ist es wahrscheinlich, dass es sich um ein kalkuliertes Marketing-Manöver handelt, das eine offizielle Enthüllung von Battlefield 6 vorbereitet.

Wir werden abwarten müssen, wie bald es greifbare Infos zum kommenden Ableger der erfolgreichen Shooter-Reihe gibt. Hinweise auf eine baldige Ankündigung von BF6 gab es schließlich schon im Mai 2020, passiert ist bislang aber nichts. Offiziell bekannt ist nur, dass der Titel 2021 erscheint. Wenn es handfeste neue Details gibt, erfahrt ihr es natürlich wie gewohnt bei uns.

In der Zwischenzeit könnt ihr nachlesen, was Leaks zu Battlefield 6 bereits verraten könnten. Darunter eine Rückkehr ins moderne Kriegs-Setting. Außerdem spielen wir angeblich auf riesigen Maps mit doppelt so vielen Spielern wie bisher.