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»Wir sind zurück!« – Battlefield 6 bekommt ein dickes Update mit neuer Map und beseitigt einen massiven Kritikpunkt vieler Spieler

Battlefield hat für Juni ein neues Update angekündigt und das erntet auf Social Media gerade viel Lob.

Profilbild von Tristan Gudenrath

Tristan Gudenrath
29.05.2026 | 14:52 Uhr

Dice schraubt an der Sichtbarkeit von Soldaten. Dice schraubt an der Sichtbarkeit von Soldaten.

Dice hat mit Version 1.3.2 das nächste große Update für Battlefield 6 angekündigt. Neben einer neuen Map, die besonders Fans von Battlefield 3 freuen dürfte, gibt es diverse Balancing-Änderungen. So sollt ihr zukünftig nicht nur besser eure Gegner erspähen können, auch übermächtige Scharfschützen sollen im Zaum gehalten werden. Auf Social Media sind die Reaktionen größtenteils positiv.

Update 1.3.2 erscheint am 9. Juni 2026. Wir verraten euch die wichtigsten Inhalte.

Neue Inhalte und Anpassungen

Neue Map: Wer schon etwas länger Battlefield-Fan ist, kann sich sicherlich noch an den Cairo Bazaar aus dem dritten Teil erinnern. Die ikonische Map kehrt im Juni in Battlefield 6 zurück. Cairo Bazaar wurde von Grund auf neu gebaut und um die modernen Zerstörungsmechaniken erweitert, der Kern des Originals soll aber vorhanden bleiben.

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Bessere Sichtbarkeit von Soldaten

Viele Spieler hatten Schwierigkeiten, ihre Gegner in bestimmten Situationen oder Terrains richtig zu erkennen. Dice hat deswegen mehrere Änderungen angekündigt:

  • Weniger visuelle Unruhen um gegnerische Charaktere.
  • Bessere optische Anpassung in dunklen Innenräumen und hellen Außenbereichen.
  • Verbesserter Kontrast, stärkere Farbtrennung und klarere Silhouetten.
  • Konsistentere Sichtbarkeitsverhalten auf kurzer und großer Distanz.
  • Weniger visuelle Artefakte um Soldaten bei Nebel und ähnlichen Effekten.

Wichtige Nerfs

  • Sniper: Die Sweetspot-Reichweite, in der Schafschützengewehre keinen Kopftreffer für einen Insta-Kill benötigen, wird reduziert.
  • Tragbare Mörser: Die Lebensdauer wird von 250 auf 50 reduziert. Außerdem können tragbare Mörser und Raketen-Abwehrsysteme nicht länger gleichzeitig ausgerüstet oder platziert werden.

Video starten 1:46 Battlefield 6 zeigt im Trailer zu Season 3 endlich die (bisher) mit Abstand größte Map und einen echten Klassiker

Weitere relevante Neuerungen

  • Größere Flugzeug-Minimap: Der beim Fliegen abgebildete Bereich wird vergrößert.
  • Radar für Kampfhubschrauber: Das Radar-Upgrade ist jetzt standartmäßig ausgerüstet und verbraucht keinen Upgrade-Slot mehr.
  • Thermal Optics: Anstelle des Radar-Upgrades gibt es jetzt eine Wärmebildsicht.
  • Neue Raketen: Flugabwehrsysteme bekommen zwei auswählbare Raketentypen.
    • Hochgeschwindigkeits-AA-Raketen: Höherer Schaden, doch schwerer zu zielen.
    • Lasergelenkte AA-Raketen: Einfacher zu steuern und Ziele zu verfolgen.
  • RPG Flugbahn: Die Flugbahnen der RPGs werden angepasst, um sie besser einschätzen zu können.
  • Landfahrzeuge: Kriechgeschwindigkeit wird hinzugefügt.
  • Spray Paints: Spieler können sich auf dem Schlachtfeld mit Spray Paints verewigen, die künftig über Events, saisonale Inhalte und Fortschrittssysteme freigeschaltet werden.
  • Schnellere Progression: Der Fortschritt in Battlefield 6 soll schneller, flüssiger und weniger grindlastig werden, indem etwa schneller sinnvolle Belohnungen freigeschaltet werden.
  • Trefferzonen-Multiplikator: Gliedmaßen erhalten einen Trefferzonen-Multiplikator.
  • Rückstoß: Zufälliger Rückstoß wird reduziert.
  • Schussverhalten: Mündungsgeschwindigkeit, Geschossabbremsung und Geschossabfall werden überarbeitet.
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Wir sind zurück

Auf Social-Media äußert die Community größtenteils Freude. So schreiben Fans etwa auf X:

  • Damion H: Das ist endlich mal ein guter Beitrag. Diese Updates sind allesamt Wins, insbesondere die Sichtbarkeit. Ist Dice endlich auf dem Weg gute Änderungen zu machen? Mal gucken, ob sie sich im Spiel genauso gut machen wie auf dem Papier.
  • Kay: Das sind alles gute Änderungen. Das einzige was sie machen mussten war die Sichtbarkeits-Verbesserungen, der Rest ist extra.
  • III: Wir sind zurück!

Besonders die teils schlechte Sichtbarkeit von Gegnern hat die Community schon seit langer Zeit gestört. Aber auch die Reduzierung des Sniper-Sweet-Spots erntet haufenweise positives Feedback. Manchen geht das jedoch noch nicht weit genug und sie fordern die Mechanik komplett abzuschaffen.

Was haltet ihr von dem Update? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

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Genre: Shooter

Release: 10.10.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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