Battlefield 7 soll im Sommer offiziell enthüllt werden und bestätigt den Releasezeitraum

Zerstörung soll im neuen Battlefield wieder eine große Rolle spielen.

Zwar haben wir durch Leaks inzwischen schon von so einigen Details aus dem neuen Battlefield erfahren, doch von offizieller Seite gab es bisher lediglich wenige Sekunden Gameplay zu sehen. In einem Geschäftsbericht kündigt EA jetzt aber die Enthüllung von Battlefield 7 an und gibt bekannt, die Tests ausweiten zu wollen.

Enthüllung im Sommer, Release im Winter?

EA-Chef Andrew Wilson kündigt die Enthüllung von Battlefield 7 für den Sommer 2025 an. Das ist natürlich keine sonderlich genaue Angabe, aber ein Termin scheint besonders geeignet, und zwar das Summer Game Fest.

Die große Show am Abend des 6. Juni zieht jedes Jahr große Aufmerksamkeit auf sich und wird von vielen großen Publishern genutzt, um ihre neuesten Spiele anzukündigen. Dass hier zumindest ein Trailer gezeigt wird, ist sehr wahrscheinlich. Vielleicht nimmt sich EA aber im Anschluss nochmal extra Zeit, um das nächste Battlefield ausführlich vorzustellen.

0:15 15 Sekunden aus Battlefield 7 beweisen: So stark wird sich die Zerstörung auf eure Taktik auswirken

Erscheinen soll der Multiplayer-Shooter laut dem neuesten Finanzbericht weiterhin noch im Fiskaljahr 2026, das für EA am 31. März 2026 endet. Allerdings ist die Hoffnung nicht unbegründet, dass Battlefield 7 sogar noch dieses Jahr erscheint, damit der Shooter vom starken Weihnachtsgeschäft profitieren kann.

Auch alle vorherigen Teile der Hauptreihe erschienen nämlich im Herbst, entweder im Oktober oder im November. Mit dieser Tradition wird EA auch jetzt wahrscheinlich nicht brechen. Den genauen Termin erfahren wir dann wahrscheinlich bei der Enthüllung des Shooters.

Könnt ihr nicht länger auf das neue Battlefield warten, dann kann es sich jetzt nochmal lohnen, sich als Tester zu bewerben. Laut einem offiziellen Post auf Twitter sind nämlich inzwischen die ersten Tests zur Performance und Serverstabilität abgeschlossen.

Deshalb wollen die Entwickler den Vorabzugang zum neuen Battlefield jetzt ausweiten. Im Mai sollen weitere Spielerinnen und Spieler aus Nordamerika und Europa angeworben werden, um an den geschlossenen Tests teilzunehmen. Wie ihr euch bewerbt und was ihr sonst noch alles über das neue Battlefield wissen solltet, lest ihr in der oben verlinkten Übersicht zum Shooter.