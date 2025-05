»Gebt uns Battlefront 3!« - Selbst ein Andor-Star schließt sich jetzt den immer lauter werdenden Fan-Rufen an

Schauspieler Muhannad Ben Amor versucht, bei der EA-Hotline durchzukommen. Bildquelle: EA / Disney / Lucasfilm

Ihr habt es vermutlich schon mitbekommen: Staffel 2 von Andor hat vielen Star-Wars-Fans wieder Lust auf Battlefront 2 gemacht.

Der Multiplayer-Shooter aus dem Hause EA dümpelte Anfang April 2025 auf Steam noch bei rund 1.000 Spielern rum. Seitdem geht es immer weiter nach oben. Am 22. Mai 2025 tummelten sich laut SteamDB immerhin schon etwas mehr als 9.000 Fans wieder auf den zahlreichen Maps.

Einer davon ist vermutlich Muhannad Ben Amor. Der 20-jährige Schauspieler ist nämlich auch abseits der Kamera ein großer Star-Wars-Anhänger. Das hat er jetzt erneut unter Beweis gestellt und Fans feiern ihn dafür.

Battlefront 3 soll Wirklichkeit werden

Auf der Social-Media-Plattform Instagram hat Ben Amor einen inzwischen nicht mehr sichtbaren Post abgesetzt, der nicht missinterpretiert werden kann. Er besagt nämlich:

Star Wars muss uns Battlefront 3 geben … so schnell wie möglich!

Für diese simple Anweisung an Publisher EA erntet der Schauspieler reichlich Zuspruch. Auf Reddit sind andere Star-Wars-Fans aus dem Häuschen und bezeichnen Ben Amor als einen von uns, einen von uns .

Seine große Leidenschaft für Star Wars hat Muhannad Ben Amor schon früher zum Ausdruck gebracht. Im zarten Alter von 11 Jahren hat er etwa seine Mutter angefleht, im Kino den frisch gestarteten Streifen Rogue One schauen zu dürfen. Ein paar Jahre später stand er plötzlich für Andor vor der Kamera - ein Traum ging in Erfüllung!

Wie realistisch ist ein Battlefront 3 überhaupt?

Offiziell befindet sich derzeit kein Battlefront 3 bei Lizenzinhaber EA in Entwicklung - das war aber mal anders. Bereits 2006 starteten die Arbeiten an einem dritten Teil der damals sehr beliebten Multiplayer-Reihe. Battlefront 3 war sogar laut Aussagen einiger Ex-Entwickler so gut wie fertig . Trotzdem zog EA den Stecker.

Im Jahr 2015 erschien dann als Reboot abermals ein Star Wars Battlefront, gefolgt von einem Battlefront 2 im Jahr 2017. Auch hier schaffte es die Reihe bislang nicht, eine 3 vorne dran zu schreiben. Fachleute bezeichnen das als das Valve-Syndrom , hehe.

Jetzt ist die spannende Frage: Bewegt der durch Andor Staffel 2 entstandene Hype um Battlefront 2 die Entscheidungsträger bei EA doch dazu, einem Battlefront 3 grünes Licht zu geben? Ist das Spiel hinter den Kulissen gar bereits seit Jahren in Entwicklung?

Die Antwort kennen wir auch nicht. Wir sind uns aber sicher: Sollte Battlefront 3 eines Tages wirklich erscheinen, befindet sich Muhannad Ben Amor gleich zum Launch in der Server-Warteschlange!