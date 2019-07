Disney schickt in wenigen Monaten den eigenen Streaming-Dienst Disney+ an den Start - vorerst nur in den USA. Viele neue Marvel-Serien und Star Wars-Produktionen gehören dazu, ebenso die beliebten Film- und Serien-Klassiker aus dem Hause Disney und Pixar. Nach der Fox-Übernahme gehören auch Produktionen von Fox und National Geographic Channel zum Angebot.



Innerhalb der nächsten zwei Jahre wird Disney+ dann auch in den übrigen Ländern der Welt angeboten, einschließlich Deutschland. Der Preis für das Abo beträgt zu Beginn knapp 7 Dollar/Monat. Jetzt steht das umfangreiche Programm zum Start am 12. November 2019 fest. Im Laufe der nächsten Monate und Jahre wird das Angebot noch erweitert und vervollständigt - auch mit vielen exklusiven Produktionen.

Alle Infos, Serien & Filme, exklusive Produktion zu Disney+

Marvel, Pixar & Star Wars

Marvel:

Pixar:

Alle Pixar-Filme bis Toy Story 4

Pixars Forky Asks a Question (Serie zu Toy Story 4)

Pixars SparkShorts

Star Wars:

Noch ausgenommen sind Episode 8: Die letzten Jedi und der Han Solo-Film, die zu einem späteren Zeitpunkt folgen werden. Künftig werden sämtliche Disney, Marvel, Pixar und Star Wars-Filme nach dem Kinostart exklusive auf Disney+ gezeigt.

Weitere Disney-Filme und Klassiker

101 Dalmatiner (1996)

Der Goofy Film (1995)

Goofy nicht zu stoppen (2000)

Bambi (1942)

Born in China (2016)

Fantasia (1940)

Free Solo (2018)

Die Eiskönigin - Völlig unverfroren (2013)

Disneys wackere Helden (1947)

Hercules (1997)

High School Musical (2006)

Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft (1989)

Lilo & Stitch (2002)

Mary Poppins (1964)

Micky, Donald, Goofy - Die drei Musketiere (2004)

Mickeys fröhliche Weihnachten (1999)

Vaiana - Moana (2016)

Fluch der Karibik (2003)

Gegen jede Regel (2000)

Dornröschen (1959)

Schneewittchen und die sieben Zwerge (1937)

Steamboat Willie (1928)

Susi & Strolch (2019)

Arlo & Spot (2015)

Arielle, die Meerjungfrau (1989)

Ein Zwilling kommt selten allein (1998)

Der Prinz und der Bettelknabe (1990)

Plötzlich Prinzessin! (2001)

Rocketeer (1991)

Der Zauberlehrling (1955)

Die Hexe und der Zauberer (1963)

Drei Caballeros (1944)

Tron (1982)

Weitere TV-Serien auf Disney+

Andi Mack (2017-)

Das Leben und ich (1993-2000)

DuckTales (1987-1990)

DuckTales (2017-)

Encore! (2019-)

Goofy und Max (1992-1993)

High School Musical: The Musical: The Series (2019-)

Kim Possible (2002-2007)

Malcolm mittendrin (2000-2006)

Micky und die flinken Flitzer (2017-)

Disney's Micky Maus Wunderhaus (2006-2016)

Mickey Mouse Shorts

Raven's Home (2017-)

Raven blickt durch (2002-2007)

Die Simpsons (1989-)

The World According to Jeff Goldblum (2019)

Untitled Walt Disney Imagineering Documentary Series

vom National Geographic Channel: