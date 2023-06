Dieser neue Shooter will S.T.A.L.K.E.R.-Stimmung und Hardcore-Taktik vereinen

Beautiful Light soll noch 2023 auf Steam spielbar werden und Anfang 2024 erscheinen.

Das Verzeichnis der Extraction-Shooter ist bald um einen Eintrag reicher: Beautiful Light heißt das Teil, erinnert optisch an S.T.A.L.K.E.R. und mischt in puncto Gameplay Hunt: Showdown mit einer Prise Evolve.

Wilder Mix, meint ihr? Könnte stimmen, bleibt aber stellenweise nebulös. Der junge Schweizer Entwickler Deep Worlds SA wurde 2022 gegründet und ist bislang ein unbeschriebenes Blatt. Eine Steam-Seite des Spiels existiert bereits, das Gameplay ist klar umrissen, aber in Bewegtbildern gezeigt wird davon bislang nicht viel.

Wir tragen in aller Kürze zusammen, was Beautiful Light für ein Multiplayer-Shooter werden will und wann ihr (wahrscheinlich) damit rechnen könnt.

Das ist über Beautiful Light bekannt

Auf der Steam-Seite des Spiels finden sich ein paar sehr kurze Gameplay-Videos und diverse Bilder. Die Screenshots könnt ihr hier anschauen:

Beautiful Light - Screenshots ansehen

Die Grafik wirkt schick, der Stil zappenduster, das Gameplay klingt wie in interessanter Mix aus einigen bekannten Spielen. Das Fehlen von längeren Szenen zusammenhängenden Gameplays macht eine Einschätzung derzeit schwierig. Aber zum Glück gibt's die Steam-Beschreibung und ein FAQ.

So spielt sich der Shooter

Extraction-Shooter: Wie in Escape from Tarkov oder Hunt Showdown geht ihr mit zwei Kollegen in einen Raid, um wertvolle Beute zu ergattern. Am Ende müsst ihr lebend entkommen, sonst ist auch gleich sämtliche mitgebrachte Ausrüstung futsch. Ein taktischer Hardcore-Shooter also, noch dazu mit starkem Horror-Einschlag.

Falls es euch jetzt unter der Kopfhaut kribbelt, gibt's bei Hunt Showdown bald ein neues Event:

1:13 Hunt: Showdown kündigt im Trailer das wohl wichtigste Update seit Jahren an

Artefakte jagen: Der Begriff alleine erinnert schon an Stalker, ähnlich wie der düstere Stil, und bezeichnet das Hauptziel eines Raids. Ihr müsst ein Artefakt finden und rauswuchten, um abzusahnen. Klingt einfach, wäre da nicht der nächste Punkt.

Gemischte Gefahren: Es gibt KI-Feinde, die euch den Sieg nehmen wollen, fünf andere Spieler-Teams und, sogar noch viel gefährlicher, andere Spieler in der Haut eines mächtigen Monsters. Letzteres verleiht dem Multiplayer eine asymmetrische Komponente.

Übrigens hat Newsroom-Leiter Phil das Genre schon lange als den nächsten großen Shooter-Trend identifiziert:

Was ist noch wichtig?

Die Entwickler führen bereits Testläufe durch, für die ihr euch auf der offiziellen Website bewerben könnt.

Beautiful Light soll zunächst den Weg durch den Early Access gehen, was eine gängige Praxis im Genre ist. Derzeit lautet der Plan, Ende 2023 eine spielbare Demo anzubieten, allerdings ohne Garantien. Der Early-Access-Release soll im ersten Quartal 2024 folgen.

Als Preis für die Early-Access-Version wurden 30 Euro kommuniziert; auch das liegt auf Par mit anderen Genrevertretern. Ein Release-Rabatt soll das Preisschild auf 25 Euro senken.

Und ihr? Sagt euch das bisher Gezeigte zu und könnt ihr euch gut vorstellen, mit Stalker-Vibes auf die Jagd nach Artefakten zu gehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!