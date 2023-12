Neuer Rivale für Tarkov + Hunt: Düsterer Taktik-Shooter will Extraction-Genre aufmischen

Mutanten, Anomalien und realistische Militär-Ausrüstung: Der Shooter BL hat Elemente aus STALKER, Hunt und Tarkov.

Hinter dem Titel Beautiful Light würde man wahrscheinlich keinen düsteren Hardcore-Shooter erwarten, bei dem uns ein Fehler das Leben und sämtliche Ausrüstung kosten kann.

Bislang flog Beautiful Light weitgehend unter Radar, doch immer mehr Streamer, YouTube rund Journalisten sind sicher: Hier könnte der nächste große Hype-Titel auf uns zukommen!

Was ist Beautiful Light?

Beautiful Light ist ein Extraction-Shooter, der PvE und PvP in einem düsteren, pseudo-realistischen Setting mischt. Horror-Elemente und Militär-Taktik stehen dabei im Mittelpunkt.

Ihr seid in einer verseuchten Sperrzone entweder als paramilitärische Operator auf der Suche nach einem Artefakt und müsst lebendig entkommen – oder ihr spielt selbst ein gruseliges Monster und macht Jagd auf die Eingreiftrupps andere Spieler!

Hier seht ihr neues Gameplay aus der aktuellen Version (Pre-Alpha):

Was ist daran so gut?

Der Mix aus Hardcore-Mechaniken, einem minimalistischen HUD und der extrem stimmungsvollen Endzeit-Kulisse soll Beautiful Light einzigartig machen.

Die Entwickler wollen vor allem eine bedrückende Atmosphäre erzeugen und versprechen realistische Schrittgeräusche, Herzschlagsimulation, echte militärischer Interfaces und taktische Gadgets für die authentischen Waffen wie Laser-Licht-Module, Schalldämpfer und vieles mehr.

Wer entwickelt das?

Beautiful Light entsteht beim Schweizer Indie-Studio Deep Worlds, das 2022 gegründet wurde. Das Team besteht nach eigenen Angaben aus E-Sportlern, Moddern und Gaming-Experten aus aller Welt.

Für Beautiful Light setzt das Studio auf die Unreal Engine 5 mit den neuesten Lichteffekten – inklusive Lumen, Path Tracing und mehr. Der Shooter soll zunächst im Early Access via Steam starten und dann weiter ausgebaut werden.

Was sagen die Experten?

Viele Influencer wurden zu einem exklusiven Playtest eingeladen – und kehrten mit euphorischen Eindrücken zurück!

Der Tarkov-YouTuber OperatorDrewski meint in seinem Fazit: »Ich habe noch nie eine so fortschrittliche Beleuchtung gesehen, die Stimmung ist der Wahnsinn […] und das Spiel ist einfach cool. Es ist eine Art moderne Variante von Hunt Showdown und ihr solltet es euch anschauen.« Drewski lobt auch die detaillierte Ausrüstung und das realistische Waffen-Handling.

meint in seinem Fazit: »Ich habe noch nie eine so fortschrittliche Beleuchtung gesehen, die Stimmung ist der Wahnsinn […] und das Spiel ist einfach cool. Es ist eine Art moderne Variante von Hunt Showdown und ihr solltet es euch anschauen.« Drewski lobt auch die detaillierte Ausrüstung und das realistische Waffen-Handling. Die Kollegen von MP1st sind in ihrer Preview sehr angetan: »Wer Tarkov oder Hut mag und eine Prise Horror dazu will, sollte dieses Spiel auf dem Schirm haben.« Das Monster im Match zu verkörpern klingt besonders spannend: »Das weckt Erinnerungen an Alien vs. Predator. Auf der Jagd nach Operator rennen wir an Wänden entlang, springen zwischen Bäumen umher und schlagen aus dem Hinterhalt zu.«

sind in ihrer Preview sehr angetan: »Wer Tarkov oder Hut mag und eine Prise Horror dazu will, sollte dieses Spiel auf dem Schirm haben.« Das Monster im Match zu verkörpern klingt besonders spannend: »Das weckt Erinnerungen an Alien vs. Predator. Auf der Jagd nach Operator rennen wir an Wänden entlang, springen zwischen Bäumen umher und schlagen aus dem Hinterhalt zu.« Shooter-Experte LevelCap hat in seinem Video mit dem Titel »Beautiful Light ist erschreckend und großartig« ebenfalls eine klare Meinung zu den frühen Alpha-Szenen. Er fasst zusammen: »Tarkov trifft Hunt Showdown und es ist dunkel, furchteinflößend und sieht spitze aus. Und für mich passt das alles richtig gut zusammen. Grob gesagt geht man als Dreier-Team rein, trifft andere Squads und KI-Gegner und muss dann per Helikopter entkommen.«

TactiGamer schreibt auf Twitter: »Ich habe noch keinen Creator getroffen, der keinen Spaß [mit Beautiful Light] hatte. Dieses Spiel wird richtig groß werden!«

Bislang gibt es keinen Release-Termin für Beautiful Light, dennoch landete der Shooter bereits auf 300.000 Steam-Wunschlisten. Nach dem Early Access wollen die Macher ein Quest-System, Ranglisten, neue Waffen, mehr Maps und neue Modi hinzufügen.

Was haltet ihr von dem Mix aus Modern Military, Horror und Extraction-Shooter? Seid ihr gespannt auf Beautiful Light oder eher skeptisch, ob ein kleines Studio so ein Projekt stemmen kann? Schreibt es uns unten in die Kommentare!